बर्मिंघम: आईसीसी विश्व कप-2019 में आज भारत और मेजबान इंग्लैंड के बीच अहम मुकाबला खेला जा रहा है. इंग्लैंड ने अच्छी बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 337 रनों का लक्ष्य दिया. 338 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय कप्तान विराट कोहली और रोहित शर्मा ने शानदार अर्धशतक लगाया. टीम इंडिया ने 26 ओवर में एक विकेट खोकर 133 रन बना लिए थे.

Rohit Sharma brings up 50 👏

He’s had to battle, but now he looks close to his fluent best. Is a third #CWC19 💯 on the way?#ENGvIND | #TeamIndia pic.twitter.com/31sIPBuG13

— Cricket World Cup (@cricketworldcup) June 30, 2019