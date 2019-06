ICC World Cup 2019: कप्तान विराट कोहली की रिकार्डों से भरी पारी और महेंद्र सिंह धोनी के नाबाद अर्धशतक से भारतीय टीम ने गुरुवार को विश्व कप मैच में वेस्टइंडीज की कसी हुई गेंदबाजी के सामने सात विकेट पर 268 रन बनाया. जवाब में खेलने उतरी वेस्टइंडीज की टीम ने भारतीय गेंदबाजों के आगे घुटने टेक दिए. वेस्टइंडीज ने 28 ओवर में 8 विकेट खोकर 112 रन बना लिए थे. भारत की ओर से मोहम्मद शमी की धाकड़ गेंदबाजी के चलते वेस्टइंडीज का शीर्षक्रम बुरी तरह लड़खड़ा गया.

