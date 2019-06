Icc World Cup 2019: भारत ने टॉस जीता, बल्लेबाजी का फैसला, इन्हें मिला मौका

मैनचेस्टरः भारतीय क्रिकेट टीम ने गुरुवार को ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर वेस्टइंडीज के साथ जारी आईसीसी विश्व कप-2019 मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. इस टूर्नामेंट में भारत ने अभी तक एक भी मुकाबला नहीं हारा है और इसी क्रम को वह विंडीज के खिलाफ भी बरकरार रखना चाहेगी. भारत ने अब तक खेले गए पांच मैचों में से चार में जीत हासिल की है. उसके खाते में 9 अंक हैं और वह 10 टीमों की तालिका में तीसरे स्थान पर है.

