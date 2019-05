लंदन: बेन स्टोक्स की अगुवाई में शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों की उपयोगी अर्धशतकीय पारियों तथा जोफ्रा आर्चर की कातिलाना गेंदबाजी से खिताब के प्रबल दावेदार इंग्लैंड ने गुरुवार को यहां दक्षिण अफ्रीका को एकतरफा मैच में 104 रन से करारी शिकस्त देकर अपने विश्व कप अभियान का शानदार आगाज किया.

England beat South Africa by 104 runs!

The hosts excel in all the three departments as they begin their #CWC19 campaign with a win. #ENGvSA SCORECARD 👇https://t.co/Eoxcvm1kP4 pic.twitter.com/4SIV7w2yZ0

— ICC (@ICC) May 30, 2019