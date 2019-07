लंदन: इंग्लैंड ने रविवार को लॉडर्स मैदान पर खेले गए फाइनल में न्यूजीलैंड को सुपर ओवर में मात दे आईसीसी विश्व कप-2019 का खिताब अपने नाम कर लिया है. इंग्लैंड ने पहली बार विश्व कप जीता है. वह चौथी बार फाइनल में पहुंची थी.

The England players are jubilant! Jofra Archer is in tears! The greatest cricket match of all time?#CWC19 | #CWC19Final pic.twitter.com/2HIA63RF4y — Cricket World Cup (@cricketworldcup) July 14, 2019

न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड के सामने 242 रनों की चुनौती रखी थी, लेकिन इंग्लैंड 50 ओवरों में 241 रनों पर ऑल आउट हो गई और मैच सुपर ओवर में गया. जहां इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड के सामने 16 रनों की चुनौती रखी. सुपर ओवर में भी मैच टाई रहा और इंग्लैंड को ज्यादा बाउंड्रीज मारने के कारण विजेता घोषित किया गया.

A World Cup final has just been tied off 50 overs, tied off the Super Over, and decided by superior boundary count. Let that sink in.#CWC19Final | #CWC19 pic.twitter.com/gCQinnPJAV — Cricket World Cup (@cricketworldcup) July 14, 2019

इंग्लैंड के लिए इस मैच में सबसे ज्यादा रन बेन स्टोक्स ने बनाए. उन्होंने 98 गेंदों पर पांच चौके और दो छक्कों की मदद से नाबाद 84 रन बनाए. जोस बटलर ने 59 रन बनाए. टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला करने वाली कीवी टीम के लिए हेनरी निकोलस ने अर्धशतक जमाया जिसकी बदौलत कीवी टीम 50 ओवरों में आठ विकेट खोकर 241 रन बना सकी.

Jos Butter: Unbelievable. I thought we’d seen everything in cricket, but that game was unbelievable. Hard to put it into words at the minute! #CWC19 | #WeAreEngland pic.twitter.com/isd7NTCMrP — Cricket World Cup (@cricketworldcup) July 14, 2019

निकोलस ने 77 गेंदों का सामना कर चार चौकों की मदद से 55 रनों की पारी खेली. टॉम लाथम ने 47 और कप्तान केन विलियम्सन ने 30 रनों का योगदान दिया. इंग्लैंड के लिए क्रिस वोक्स और लियाम प्लकंट ने तीन-तीन विकेट लिए.