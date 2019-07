लंदन: लॉडर्स मैदान में रविवार को खेले जा रहे आईसीसी विश्व कप-2019 का फाइनल मुकाबला न्यूजीलैंड और मेजबान इंग्लैंड के बीच टाई हो गया है. ऐसे में अब जीत का फैसला सुपर ओवर के जरिए किया जाएगा. इससे पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने 241 रन बनाए थे. इसके जवाब में इंग्लैंड की पूरी टीम भी 241 रन पर आउट हो गई. ऐसे में फाइनल मुकाबला टाई हो गया.

#CWC19Final enters super over as the 50 overs end in a tie. #EngvNZL pic.twitter.com/ZRS777wdnB

— ANI (@ANI) July 14, 2019