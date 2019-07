बर्मिंघम: भारतीय उपकप्तान रोहित शर्मा का मानना है कि युवा ऋषभ पंत से विश्व कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में शुरू में ही बहुत अधिक उम्मीद लगाना शायद सही नहीं है. दिल्ली के बायें हाथ के बल्लेबाज को विजय शंकर की जगह अंतिम एकादश में शामिल करना चर्चा का विषय रहा. ऋषभ ने हालांकि 32 रन बनाये लेकिन दबाव की परिस्थिति में उनका कम अनुभव फिर से खुलकर सामने आ गया. रोहित से पूछा गया कि जब अच्छी फार्म में चल रहे हार्दिक पंड्या नंबर चार पर बल्लेबाजी के लिए अधिक उपयुक्त थे और तो ऐसे में क्या ऋषभ को इस महत्वपूर्ण स्थान पर देखकर उन्हें हैरानी हुई, उन्होंने थोड़ी देर चुप रहकर व्यंग्यात्मक अंदाज में जवाब दिया.

उन्होंने कहा, ‘‘वास्तव में नहीं क्योंकि आप सभी चाहते थे ऋषभ पंत खेले. मैंने सही कहा न. आप सभी भारत से ही पूछ रहे थे कि ऋषभ पंत कहां है? ऋषभ पंत कहां है? वह यहां नंबर चार पर खेल रहा है.’’ रोहित का मानना है कि ऋषभ को बड़े हिट करने के लिए थोड़ा अधिक आत्मविश्वास की जरूरत है.

🗣️ “When you need 330-340, you need that X factor innings from someone. Hardik was looking good, but he couldn’t go on.” pic.twitter.com/vXZg2vdqke

— Cricket World Cup (@cricketworldcup) July 1, 2019