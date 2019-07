Icc World Cup 2019: विश्व कप के एक अहम मुकाबले में रविवार को इंग्लैंड के हाथों 31 रनों से हार झेलने वाली टीम इंडिया की सोशल मीडिया पर खूब आलोचना हो रही है. मजेदार बात यह है कि क्रिकेट प्रेमी और जानकार भारत की हार नहीं, बल्कि इस पूरे मैच में टीम इंडिया की ‘नीयत’ पर सवाल उठा रहे हैं. क्रिकेट प्रेमियों को लगता है कि इंग्लैंड की ओर से दिए गए 338 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया शुरू से ही इस मैच को जीतने की नीयत से नहीं खेल रही थी.

338 रनों के एक बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम इंडिया ने पहले तो बेहद धीमी शुरुआत की. उसके बाद उसने अंतिम ओवरों में जैसी आक्रमकता दिखानी चाहिए थी वैसी तेजी नहीं दिखाई. दुनिया के बेस्ट फिनिशर माने जाने वाले महेंद्र सिंह धोनी एक फिर सवालों में घिरते दिखे. हालांकि उन्होंने 31 गेंदों पर 42 रनों की पारी खेली, लेकिन उनसे इससे कहीं अधिक की उम्मीद की जा रही थी.

Disappointing finish. A run-a-ball partnership can’t win games. Was exciting till Pandya was in. — Harsha Bhogle (@bhogleharsha) June 30, 2019

भारत को मैच जितने के लिए अंतिम पांच ओवर में 71 रन बनाने थे. धोनी के साथ पिच पर हार्दिक पांड्या थे. हालांकि, उन्होंने तेजे से कुछ रन बटोरे लेकिन क्रिकेट प्रेमियों को जैसी उम्मीद थी वैसा प्रदर्शन इन दोनों ने नहीं किया. अंतिम के पांच ओवर की 30 गेंद पर इन दोनों ने केवल तीन चौके और एक छक्के लगाए.

If there was any team that had the ability to stop India’s winning run. It was England. Dhoni’s approach in the last few overs however was baffling. 🤔 — Sanjay Manjrekar (@sanjaymanjrekar) June 30, 2019

दरअसल, इस मैच में टीम इंडिया शुरुआत से ही बैकफुट पर नजर आ रही थी. पारी की शुरुआत करने आए केएल राहुल नौ गेंदों पर शून्य रन बनाकर आउट हुए. उसके बाद रोहित शर्मा और कप्तान विराट कोहली जैसे बल्लेबाज एक-एक रन के लिए संघर्ष करते दिखे. आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि टीम इंडिया 10 ओवर की समाप्ति पर एक विकेट खोकर केवल 28 रन ही बना सकी थी. इसी आधार पर क्रिकेट फैन्स और जानकार कह रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं लगा कि टीम इंडिया इस मैच को जीतने के लिए खेल रही है.

“India Going down without fight” – Nasser Hussain “I dont have explaination for these singles” – Ganguly#INDvENG #Dhoni — Cricket Freak🙇🏼‍♂️ (@naveensurana06) June 30, 2019

Not sure what Kedar and Dhoni trying to do here. Its not about winning but its about showing the intent to win…. — Broken Cricket (@BrokenCricket) June 30, 2019