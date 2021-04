ICC World Cup Super League points table: साउथ अफ्रीका को उन्‍हीं की धरती पर 2-1 से मात देने के बाद पाकिस्‍तान (South Africa vs Pakistan) की टीम विश्‍व कप 2021 (ICC World Cup 2021) के लिए सुपर लीग के प्‍वाइंट्स टेबल में दूसरे स्‍थान पर आ गई है. पाकिस्‍तान से आगे अब केवल डिफेंडिंग चैंपियन इंग्‍लैंड है, जिसके पास नौ मैचों में चार जीत के साथ 40 प्‍वाइंट है. Also Read - South Africa vs Pakistan, 3rd ODI Live Telecast & Streaming: मोबाइल पर इस तरह देखें Live Streaming

पाकिस्‍तान और ऑस्‍ट्रेलिया के पास भी इस वक्‍त 40 प्‍वाइंट ही हैं. हालांकि इन दोनों टीमों ने अभी छह-छह मुकाबले ही खेले हैं. बेहतर रनरेट के आधार पर इंग्‍लैंड (+0.468 ) पहले, पाकिस्‍तान (+0.426) दूसरे और ऑस्‍ट्रेलिया (+0.347) आईसीसी क्रिकेट वर्ल्‍ड कप सुपर लीग में तीसरे स्‍थान पर है. Also Read - Fakhar Zaman ने कबूली गलती, कहा- Quinton de Kock का दोष नहीं

तय नियम के मुताबिक सभी 12 वनडे खेलने वाले देशों को आठ सीरीज खेलनी हैं. इनमें से चार सीरीज अपने घर पर और चार विदेशी जमीन पर खेली जाएंगी . Also Read - South Africa vs Pakistan, 3rd ODI: निर्णायक मैच से पहले Pakistan को झटका, Shadab Khan साउथ अफ्रीकी दौरे से बाहर

भारत की हालत पतली

आईसीसी विश्‍व कप सुपर लीग (ICC World Cup Super League points table) में टीम इंडिया की स्थिति की बात की जाए तो ये मौजूदा वक्‍त में काफी खराब है. भारत छह मैचों में तीन जीत और तीन हार के साथ आठवें स्‍थान पर है. वेस्‍टइंडीज, अफगानिस्‍तान, बांग्‍लादेश जैसी टीमें भी भारत से उपर हैं.

भारत को मिलेगी विश्‍व कप में डायरेक्‍ट एंट्री

आईसीसी सुपर लीग के मैच साल 2023 में भारत में होने वाले 50 ओवरों के विश्‍व कप से पहले मार्च के महीने तक खेले जाएंगे. इसमें कुल 12 टीमें हिस्‍सा ले रही हैं, जो टॉप-7 में जगह बनाने की जुगत में लगी हैं. भारत में विश्‍व कप का आयोजन हो रहा है, जिसके चलते भारत अपने आप ही विश्‍व कप के लिए क्‍वालीफाई कर जाएगी. बाकी बची टीमों को क्‍वालीफाई राउंड खेलना होगा, तभी उन्‍हें टॉप-10 में जगह मिल पाएगी.