Who will Win Test Championship if Match Draw or Tie ? : क्रिकेट के इतिहास में खेल के सबसे लंबे प्रारूप के वर्ल्‍ड कप यानी वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप (ICC Test Championship 2021 Final Rules) के खिताबी मुकाबले की तारीख अब धीरे-धीरे नजदीक (India vs New Zealand) आ रही है. मुकाबला विराट कोहली और केन विलियमसन (Virat Kohli vs Kane Williamson) की टीमों के बीच 18 से 22 जून के खेला जाना है. आईसीसी अबतक इस मैच से पहले नियमों को लेकर स्थिति स्‍पष्‍ट नहीं कर पाई है. Also Read - इंग्लैंड दौरे पर ना चुने जाने से Jaydev Unadkat नाराज, कहा- आप नहीं जानते क्या उम्मीद की जाए?

भारत और न्‍यूजीलैंड (IND vs NZ, WTC 2021) की टीमों की निगाहें पहली टेस्‍ट चैंपियनशिप पर कब्‍जा जमाने की हैं. जिसे देखते हुए न्‍यूजीलैंड इस मुकाबले से पहले मेजबान टीम के खिलाफ दो मैचों की टेस्‍ट सीरीज खेलकर अपनी तैयारी पूरी करना चाहता है. वहीं, भारतीय टीम भी दो जून इंग्‍लैंड जाने के लिए मुंबई से निकल जाएगी. अबतक किसी टीम को ये नहीं पता कि अगर मैच ड्रॉ हुआ तो किसे विजेता माना जाएगा. Also Read - Shubman Gill ने की जमकर तारीफ, कहा- विराट कोहली मुझे प्रेरित करते हैं

सवाल ये है कि साउथम्पटन के रोस बाउल स्‍टेडियम में होने वाले इस मैच के ‘ड्रा या टाई होने की स्थिति में क्या होगा? अगर मैच बारिश की भेंट चढ गया तो क्या होगा?’ ये वो सवाल हैं जिनका जवाब भारत और न्‍यूजीलैंड की टीमों को बेसब्री से है. Also Read - क्रिकेट फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी, भारतीय टीम के साथ इंग्लैंड जा सकते हैं KL Rahul

भारतीय टीम के संपर्क में रहने वाले एक अधिकारी ने गोपनीयता की शर्त पर न्‍यूज एजेंसी पीटीआई से कहा, ‘‘ यह एक और द्विपक्षीय श्रृंखला या टेस्ट मैच नहीं है, इसलिए हमें खेलने की विभिन्न स्थिति और उसके समाधान के बारे में जानने की जरूरत है. हम तीन बुनियादी चीजों के बारे में जानना चाहते है.’’

‘‘मैच ड्रॉ, टाई या दोनों टीमों के एक भी पारी के पूरा हुए बिना बारिश के कारण प्रभावित हुआ तो क्या होगा. आईसीसी आने वाले दिनों में प्लेइंग कंडिशंस को प्रकाशित करेगा. हम तारीख नहीं दे सकते लेकिन मुझे विश्वास है कि वे इसे जल्द ही भेज देंगे. चूंकि यह आईसीसी का कार्यक्रम है, इसलिए अंतिम अधिसूचना उन्हीं की ओर से आने की जरूरत है.’’