न्‍यूजीलैंड (India vs New Zealand) के खिलाफ 18 जून से शुरू होने वाले वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप (ICC World Test Championship 2021) के फाइनल मुकाबले के लिए भारतीय टीम इन दिनों इंटर-स्‍क्‍वाड (Insta-squad Match) मैच खेलकर तैयारी कर रही है. वहीं, न्‍यूजीलैंड की टीम इंग्‍लैंड के खिलाफ दूसरा टेस्‍ट मैच खेलने के बाद भारत के खिलाफ महामुकाबले में उतरेगी. कीवी तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्‍ट (Trent Boult) का कहना है कि उनकी टीम के पास तेज गेंदबाजी में काफी विकल्‍प मौजूद हैं.

इस मुकाबले में ट्रेंट बोल्‍ट न्‍यूजीलैंड के लिए एक्‍स-फैक्‍टर साबित हो सकते हैं। वहीं, विराट कोहली भी तेज गेंदबाजी क्रम में मोहम्‍मद सिराज को शामिल करना चाहते हैं।

ईएसपीएन क्रिकइंफो से बातचीत के दौरान ट्रेंट बोल्‍ट (Trent Boult) ने कहा, " यह एक अच्छा मुकाबला होगा. लड़के इसे लेकर बहुत उत्साहित हैं, लेकिन उन्होंने न केवल पिछले कुछ ह़फ्तों में बल्कि इस टेस्ट चैंपियनशिप की अवधि के कुछ वर्षों में बहुत कठिनाई झेली हैं. कुछ कठिन फैसले लेने होंगे. लेकिन विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीतना सामूहिक लक्ष्य है."

ट्रेंट बोल्‍ट पहले टेस्‍ट मैच का हिस्‍सा नहीं थे. उन्‍होंने (Trent Boult) कहा, ” पिछले सप्ताह लॉर्ड्स में किनारे में बैठना मुझे पच नहीं रहा था. यह इतना ऐतिहासिक मैदान है. ईमानदारी से कहूं तो लड़के वहां शानदार प्रदर्शन कर रहे थे और मुझे बाहर निकलने में खुजली हो रही थी.”

विराट कोहली एंड कंपनी इस मैच के लिए तीन जून को इंग्‍लैंड पहुंची है. कुछ समय क्‍वारंटाइन में बिताने के बाद भारतीय दल ने प्रैक्टिस शुरू की. भारत ने प्‍वाइंट्स टेबल में नंबर-1 तो न्‍यूजीलैंड दूसरे नंबर की टीम के तौर पर फाइनल में जगह बनाई है.