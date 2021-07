आईसीसी ने बुधवार को वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप 2023 के पूरे शेड्यूल की घोषणा कर दी है. भारत और इंग्‍लैंड (India vs England) के बीच अगस्‍त में शुरू हो रही पांच मैचों की टेस्‍ट सीरीज के साथ वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप के दूसरे सीजन की शुरुआत हो जाएगी. लीग मैचों का आयोजन मार्च 2023 तक होगा.Also Read - ICC World Test Championship 2021-23 New Rules: अब हर सीरीज को नहीं दिए जाएंगे अंक, काम करेगा ये फॉर्मूला

आईसीसी की तरफ से बताया गया कि टेस्‍ट चैंपियनशिप 2023 में कुल नौ देश हिस्‍सा लेंगे. सभी टीमों को मार्च 2023 तक कम से कम छह टेस्‍ट सीरीज खेलनी होंगी. विराट कोहली की कप्‍तानी वाली भारतीय टीम इस दौरान ऑस्‍ट्रेलिया, न्‍यूजीलैंड और श्रीलंका के खिलाफ अपने घर में टेस्‍ट सीरीज खेलेगी. इसी तरह विदेशी सरजमीं पर भारत को इंग्‍लैंड, साउथ अफ्रीका और बांग्‍लादेश का दौरान करना है. Also Read - ICC World Test Championship 2021-23, Team India Schedule: अगली टेस्‍ट चैंपियनशिप का शेड्यूल आया सामने, जाने किन टीमों के खिलाफ खेलेगा भारत

आईसीसी ने पिछली बार की तरह इस बार भी साफ कर दिया है कि प्रत्‍येक देश को तीन सीरीज अपने घर पर और तीन विदेशी सरजमीं पर खेलना अनिवार्य होगा. इस बार आईसीसी सीरीज के आधार पर नहीं बल्कि मैचों के आधार पर अंकों का निर्धारण करेगी.

