ICC World Test Championship Final 2021, India vs New Zealand , Day 4: भारत-न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल (WTC Final) मैच का चौथा दिन बारिश के चलते बर्बाद हो गया. ऐतिहासिक मुकाबले में 21 तारीख को एक भी गेंद नहीं फेंकी जा सकी. अब महज 2 दिनों का खेल शेष है. ऐसे में यह मुकाबला ड्रॉ की ओर जाता दिखने लगा है. बता दें कि बारिश के कारण पहले दिन खेल नहीं हो पाया, जबकि दूसरे दिन 64.4 ओवर ही फेंके जा सके. खराब रोशनी के चलते दूसरे दिन तीसरे सत्र में अधिकतर समय खेल नहीं हो पाया था. इसके बाद तीसरे दिन भी आउटफील्ड गीली होने के कारण खेल देर से शुरू हुआ और खराब रोशनी के चलते इसे जल्दी समाप्त करना पड़ा. Also Read - बारिश के चलते अधर में लटका WTC Final, निराश केविन पीटरसन बोले- इंग्‍लैंड में कभी ना हो बड़े मैचों का आयोजन

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया महज 217 रन पर ऑलआउट हो गई थी. इसके जवाब में न्यूजीलैंड ने तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अपनी पहली पारी में दो विकेट पर 101 रन बनाए लिए थे. भारत के पास यहां से महज 116 रन की लीड शेष है. Also Read - Live Updates, India vs New Zealand WTC Final 2021, Day 4: बारिश के चलते चौथे दिन का खेल रद्द, नहीं डाली जा सकी एक भी गेंद

आईसीसी खराब मौसम से बुरी तरह प्रभावित भारत और न्यूजीलैंड के बीच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप डब्ल्यूटीसी के फाइनल के रिजर्व दिन (छठा दिन) टिकटों की दरों में कटौती करेगा. डब्ल्यूटीसी फाइनल के लिए टिकटों को तीन श्रेणी में रखा गया है, जिसमें 150 जीबीपी लगभग 15,444 रुपये, 100 जीबीपी 10,296 रुपये और 75 जीबीपी 7,722 रुपये शामिल है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक छठे दिन के खेल के लिए तय किए दाम 100 जीबीपी 10,296 रुपये, 75 जीबीपी 7,722 रुपये और 50 जीबीपी 5,148 रुपये होगी.