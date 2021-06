ICC World Test Championship Final 2021, India vs New Zealand: भारत-न्यूजीलैंड के बीच साउथम्प्टन (The Rose Bowl, Southampton) में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC Final) का ऐतिहासिक मुकाबला अब ड्रॉ की ओर बढ़ने लगा है. खिताबी मैच के पांचवें दिन न्यूजीलैंड (New Zealand) की टीम ऑलआउट हो चुकी है, जबकि टीम इंडिया (Team India) ने मैच में वापसी करते हुए लीड हासिल कर ली है. अब इस मैच में महज 1 दिन का खेल शेष रह गया है. ऐसे में संभव नहीं लग रहा कि मुकाबले किसी एक टीम के पक्ष में जा सकता है. Also Read - WTC Final, IND vs NZ: बल्लेबाजी के लिए आसान होगी छठे दिन पिच, ड्रॉ होगा मुकाबला!

जसप्रीत बुमराह ने पहनी गलत जर्सी: पांचवें दिन का खेल एक घंटे की देरी से शुरू हुआ. जब भारतीय खिलाड़ी मैदान पर उतरे, तो जसप्रीत बुमराह से बड़ी गलती हो गई. बुमराह इस खिताबी मुकाबले के लिए निर्धारित जर्सी के बजाय रेगुलर जर्सी पहनकर मैदान पर उतर गए. हालांकि कुछ देर बाद ही उन्हें अपनी गलती का अंदाजा हो गया और ओवर खत्म होते ही वह जर्सी बदलने ड्रेसिंग रूम चले गए. Also Read - WTC फाइनल: Mohammed Shami ने कीवियों को नहीं लेने दी बड़ी बढ़त, साउदी ने बिगाड़ा भारत का मिजाज

Jasprit Bumrah is wearing the regular Indian Test jersey instead of WTC jersey today. pic.twitter.com/gFPSbtcqSn — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) June 22, 2021

बता दें कि मोहम्मद शमी ने शानदार गेंदबाजी से न्यूजीलैंड को बड़ी बढ़त से रोका, लेकिन टिम साउदी ने उपयोगी रन बनाने के अलावा भारत के दोनों सलामी बल्लेबाजों को आउट करके विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) फाइनल के छठे और आखिर दिन से पहले कीवी टीम का पलड़ा हल्का भारी रखा.

न्यूजीलैंड ने अपनी पहली पारी में 249 रन बनाकर 32 रन की बढ़त हासिल की. पहली पारी में 217 रन बनाने वाली भारतीय टीम ने पांचवें दिन का खेल समाप्त होने तक अपनी दूसरी पारी में दो विकेट पर 64 रन बनाए हैं और अब उसे 32 रन की बढ़त मिल गई है.

Stumps in Southampton 🏏 India finish the day on 64/2, with a lead of 32! Tim Southee claimed the wickets of the openers.#WTC21 Final | #INDvNZ | https://t.co/nz8WJ8wKfC pic.twitter.com/qlKrCVGAJn — ICC (@ICC) June 22, 2021

इस मैच में पहले और चौथे दिन एक भी गेंद नहीं डाली जा सकी थी, इसलिए मैच के सुरक्षित दिन यानी छठे दिन भी खेल होगा. भारत ऐसे में 150 से 200 रन की बढ़त लेकर न्यूजीलैंड को दोबारा बल्लेबाजी करने के लिये आमंत्रित कर सकता है. मैच ड्रॉ होने पर दोनों टीमों को संयुक्त विजेता घोषित कर दिया जाएगा.