ICC World Test Championship Final, India vs New Zealand: भारत और न्यूजीलैंड के बीच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल (ICC World Test Championship Final) मैच 18 जून से शुरू होने जा रहा है. यह ऐतिहासिक मुकाबला साउथम्प्टन (The Rose Bowl, Southampton) में खेला जाना है, जिससे पहले क्रिकेट फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी है. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर (Prakash Javadekar) ने जानकारी दी है कि इस खिताबी मुकाबले का लुत्फ डीडी स्पोर्ट्स चैनल पर भी उठाया जा सकेगा. क्रिकेट इतिहास में पहली बार WTC फाइनल खेला जा रहा है. Also Read - Ind Vs Nz WTC Final 2021 Match Preview: MS Dhoni के बिना 14 साल बाद ICC टूर्नामेंट का फाइनल खेलेगा भारत

भारतीय टीम डब्ल्यूटीसी के पहले संस्करण के फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड टीम का सामना करेगी, जिसने हाल ही में इंग्लैंड को उसके घर में दो मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 से हराया था. भारत को हालांकि, फाइनल मैच से पहले यहां मैच अभ्यास का भी अवसर नहीं मिला. कोहली की सेना इस मैच में इंग्लैंड में अपने पुराने अनुभव के साथ उतरेगी. Also Read - आलोचनाओं के कारण ही मैं यहां तक पहुंचा हूं, परवाह नहीं: Ajinkya Rahane

बता दें कि इस मैच का सीधा प्रसारण DD Sports, Star Sports 1, Star Sports 1 HD, Star Sports 1 Hindi, Star Sports 1 Hindi HD, Star Sports 1 Telugu, Star Sports 1 Tamil और Star Sports 1 Kannada पर देखा जा सकेगा, जबकि लाइव स्ट्रीमिंग Disney Hotstar पर उपलब्ध रहेगी. इसके अलावा लाइव कमेंट्री का आनंद आकाशवाणी के जरिए ले सकेंगे. ये मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3 बजे से शुरू होगा.

भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक 59 टेस्ट मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें भारत ने 21 जीते हैं और उसे 12 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है. हालांकि भारत ने कीवी टीम के खिलाफ 16 मुकाबले घर में जीते हैं.

दोनों टीमें:

भारत : विराट कोहली (कप्तान), रोहित शर्मा, शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, रिषभ पंत, रविंद्र जडेजा, आर अश्विन, ईशांत शर्मा, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, उमेश यादव, हनुमा विहारी, रिधिमान साहा.

न्यूजीलैंड : केन विलियम्सन (कप्तान), टॉम ब्लंडेल, ट्रेंट बोल्ट, डेवोन कोंवे, कोलिन डि ग्रैंडहोम, मैट हेनरी, काइल जैमीसन, टॉम लाथम, हेनरी निकोल्स, ऐजाज पटेल, टिम साउदी, रोस टेलर, नील वेगनेर, बी जे वाटलिंग, विल यंग.