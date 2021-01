इस साल इंग्लैंड के ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (ICC World Test Championship) का फाइनल खेला जाना तय है. पहली बार खेले जाने वाले इस मैच की तारीख पहले 10 से 14 जून थी, जिसे अब आगे बढ़ाकर 18 से 22 जून कर दिया गया है. इस बहुप्रतीक्षित मैच के लिए 23 जून का दिन रिजर्व रहेगा. Also Read - ICC Test Championship, Points Table: श्रीलंका को क्‍लीन स्‍वीप कर ENG ने बिगाड़ा समीकरण, टॉप-4 टीमों में महज 3 प्रतिशत का अंतर

समाचार एजेंसी एएनआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस टेस्ट मैच को आईपीएल 2021 के फाइनल की तारीख को ध्यान में रखकर आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया है. हालांकि आईपीएल 2021 के शेड्यूल का ऐलान होना अभी बाकी है. दुनिया भर में इन दिनों कोविड- 19 (Covid- 19) के चलते किसी दूसरे देश में जाने पर खेल गतिविधियों में भाग लेने से पहले क्वॉरंटीन का समय बिताना जरूरी है. ऐसे में आईपीएल के समापन के बाद इंग्लैंड में क्वॉरंटीन को लेकर कोई दिक्कत न हो. इसके लिए आईसीसी ने यह फैसला लिया है.

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की रैंकिंग में फिलहाल न्यूजीलैंड और भारत की टीमें टॉप 2 में शामिल हैं. इस रैंकिंग में पहले दो स्थान पर रहने वाली टीमें ही टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए आमने-सामने होंगी. भारत के बाद इस रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया नंबर 3 पर है. वहीं सोमवार को श्रीलंका को टेस्ट सीरीज में 2-0 से पीटने वाला इंग्लैंड नंबर 4 पर है.

With a 2-0 series sweep over Sri Lanka, England are now only 0.5% behind Australia in the ICC World Test Championship standings 👀#WTC21 pic.twitter.com/ZoliydObpd

— ICC (@ICC) January 25, 2021