ICC World Test Championship Final Tickets: भारत-न्यूजीलैंड (India vs New Zealand) के बीच 18-22 जून के बीच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (ICC World Test Championship) का फाइनल मैच साउथम्प्टन में खेला जाना है, जिसका क्रिकेट फैंस बेताबी से इंतजार कर रहे हैं. इस मुकाबले को देखने के लिए स्टेडियम में चार हजार फैंस को प्रवेश की अनुमति मिल चुकी है, जिसके बाद टिकट खरीदने के लिए होड़ मच चुकी है. आईसीसी द्वारा मतपत्र प्रक्रिया में कुछ फैंस को टिकट मिली है, लेकिन 13 मई को इसे बंद कर दिया गया. अब शेष टिकटों को ICC के ऑफिशियल ट्रेवल एजेंट्स बेच रहे हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार फैंस एक-एक टिकट को 2 लाख रुपये तक चुकाकर खरीद रहे हैं. प्रत्येक कैटेगरी में टिकट खरीदने को लेकर जबरदस्त मारामारी देखने को मिल रही है.

बता दें कि बीसीसीआई ने इस खिताबी मुकाबले के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है, जिसमें विराट कोहली टीम की कमान संभाल रहे हैं, जबकि रिषभ पंत और रिद्धिमान साहा बतौर विकेटकीपर की भूमिका में हैं. हालांकि रिषभ पंत को इस मैच में मौका मिलने के चांस बहुत ज्यादा दिख रहे हैं.

इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय टीम: विराट कोहली (कप्तान), अजिंक्य रहाणे (उपकप्तान), रोहित शर्मा, शुभमन गिल, मयंक अग्रवाल, चेतेश्वर पुजारा, केएल राहुल, रिद्धिमान साहा, हनुमा विहारी, रिषभ पंत, आर अश्विन, रवींद जडेजा, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, ईशांत शर्मा, मोहम्मद सिराज, मो. शमी, शार्दुल ठाकुर, उमेश यादव. स्टैंडबाई खिलाड़ी: अभिमन्यु ईश्वरन, प्रसिद्ध कृष्णा, आवेश खान और अरजान नागवासवाला.

गौरतलब है कि विश्व​ क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था ने इस मैच के लिये जो नियमावली जारी की है उसके अनुसार, ड्रॉ या टाई होने पर दोनों टीमें संयुक्त विजेता मानी जाएंगी. आईसीसी ने 18 से 22 जून के बीच होने वाले फाइनल के नियमित दिनों में​ किसी कारण से समय बर्बाद होने की स्थिति में सुरक्षित दिन की व्यवस्था भी की है। इस तरह से 23 जून सुरक्षित दिन होगा.