ICC World Test Championship 2021-23 Points Table: गॉल इंटरनेशनल स्‍टेडियम में मंगलवार को श्रीलंका की टीम को पाकिस्‍तान के सामने 342 रन का विशाल लक्ष्‍य रखने के बावजूद शिकस्‍त झेलनी पड़ी. इसकी मुख्‍य वजह अब्‍दुल्‍ला शफीक की 160 रन की नाबाद पारी है. पाकिस्‍तान को इस जीत का फायदा वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप के प्‍वाइंट्स टेबल की ताजा रैंकिंग में मिला. बाबर आजम की टीम अब चौथे स्‍थान से एक पायदान की बढ़त के साथ नंबर-3 पर आ गई है. पड़ोसी देश की इस जीत से टीम इंडिया को भी एक स्‍थान का फायदा हो गया.Also Read - नहीं मिल रहे थे टिकट, BCCI ने बुक कर दिया पूरा जहाज, खर्च हुए इतने करोड़

दरअसल, श्रीलंका की टीम इस हार के साथ 54 प्रतिशत अंकों से खिसकते हुए 48.15 प्रतिशत अंक पर पहुंच गई है. ऐसे में वो नंबर-3 से सीधे छठे स्‍थान पर आ गई. टीम इंडिया के पास इस वक्‍त 52.08 प्रतिशत अंक हैं. नंबर-3 पर पाकिस्‍तान (58.33) के बाद भारत अब चौथे स्‍थान पर आ गया है. केवल भारत ही नहीं वेस्‍टइंडीज को भी पाकिस्‍तान की जीत से फायदा हुआ. वो 50 प्रतिशत अंकों के साथ पांचवें स्‍थान पर हैं. Also Read - विराट को भुगतना पड़ा खराब फॉर्म का खामियाजा, 7 साल में पहली बार हुआ ऐसा

Pakistan build momentum on the #WTC23 standings after winning the first #SLvPAK Test 👊

Details 👉 https://t.co/N9qujL90ep pic.twitter.com/XzNrhz6CFI

— ICC (@ICC) July 21, 2022