ICC World Test Championship Points Table: साउथ अफ्रीका की टीम ने श्रीलंका (South Africa vs Sri Lanka) को जोहान्‍सबर्ग में खेले गए दूसरे टेस्‍ट मैच में 10 विकेट से करारी शिकस्‍त दी. इसके साथ ही मेजबान टीम ने सीरीज पर 2-0 से कब्‍जा किया. श्रीलंका को क्‍लीनस्‍वीप की जिल्‍लत झेलनी पड़ी. Also Read - South Africa vs Sri Lanka: लुंगी एंगिडी ने दिलाई 10 विकेट से बड़ी जीत, श्रीलंका 0-2 से हुआ क्‍लीन स्‍वीप

इस जीत के साथ ही वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप (World Test Championship Points Table) के प्‍वाइंट्स टेबल में साउथ अफ्रीका ने 120 अंक प्राप्‍त कर लिए हैं. हालांकि कोरोना काल में आईसीसी अब अंकों के साथ-साथ जीत के प्रतिशत के आधार पर टॉप-2 टीमों का चुनाव करने जा रही है. आइये हम आपको इस मैच के बाद प्‍वाइंट्स टेबल के ताजा सूरतेहाल के बारे में बताते हैं. Also Read - SA vs SL 2nd Test Day 1: श्रीलंकाई बल्लेबाजों पर कहर बनकर टूटे IPL 2020 में सबसे तेज गेंद डालने वाले Anrich Nortje

साउथ अफ्रीका की (South Africa vs Sri Lanka) टीम अब टेस्‍ट चैंपियनशिप में नंबर-5 पर आ गई है. उसके पास कुल 40 प्रतिशत अंक हो गए हैं. वहीं, श्रीलंका की टीम लगातार दो हार के सा‍थ अब 22 प्रतिशत अंकों के साथ सातवें स्‍थान पर है. साउथ अफ्रीका की बड़ी जीत से पाकिस्‍तान को नुकसान हुआ है। वो अब पांचवें से छठे स्‍थान पर पहुंच गए हैं. Also Read - SA vs SL: चोट से उबरने के बाद Kagiso Rabada साउथ अफ्रीका की टेस्‍ट टीम का बने हिस्‍सा

श्रीलंका को अब अपने घर पर इंग्‍लैंड का सामना करना है. इसी तरह साउथ अफ्रीका की टीम अब पाकिस्‍तान में टेस्‍ट सीरीज खेलने जाएगी.

वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप की टॉप (World Test Championship Points Table) टीमों की बात की जाए तो 12 मैचों में आठ जीत और तीन हार के साथ ऑस्‍ट्रेलिया की टीम 76 प्रतिशत अंक लेकर पहले स्‍थान पर है. वहीं, भारत के पास इस वक्‍त 11 मैचों में आठ जीत और तीन हार के साथ्‍ 72 प्रतिशत अंक हैं. भारत दूसरे स्‍थान पर है जबकि न्‍यूजीलैंड (66 प्रतिशत) तीसरे और इंग्‍लैंड (60 प्रतिशत) चौथे स्‍थान पर है.