वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (ICC World Test Championship) से पहले भारतीय टीम का दल 4 दिवसीय इंट्रा स्‍क्‍वाड मैच (Intra-Squad Match) खेल रहा है. मैच के तीसरे दिन सीनियर बल्लेबाज रोहित शर्मा (Rohit Sharma), केएल राहुल (KL Rahul) और स्टार ऑलरांडरर रविंद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) ने शानदार बैटिंग का नजारा दिखाकर कोच और कप्तान के सामने सिलेक्शन का सिर दर्द बढ़ा दिया है. हालांकि भारतीय टीम के लिए यह सिर दर्द पॉजिटिव चीज है क्योंकि उसके ज्यादातर खिलाड़ी यहां इंग्लैंड की परिस्थितियों तालमेल बिठाते दिख रहे हैं.

इस आपसी मैच के दौरान रोहित शर्मा, अजिंक्य रहाणे, केएल राहुल, रविंद्र जडेजा और मयंक अग्रवाल जैसे बल्लेबाजों को बल्लेबाजी करने का अवसर मिला. इन सबके अलावा गेंदबाजी में युवा तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने भी कमाल दिखाया है. उन्होंने 22 रन देकर 2 विकेट अपने नाम किए. सिराज, केएल राहुल और जडेजा का फॉर्म में दिखना कोच और कप्तान की यह टेंशन बढ़ाता है कि वह प्लेइंग XI में आखिर किसे मौका दें और किसे बाहर रखें. मैच के दौरान कोच रवि शास्त्री ने ड्रेसिंग रूम की बॉलकनी से खिलाड़ियों के खेल पर नजर पैनी नजर बनाए हुए थे.

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने एक वीडियो ट्वीट कर लिखा, ‘इंट्रा स्क्वाड मैच सिमुलेशन का तीसरा दिन खत्म हुआ, जहां टीम ने लय पकड़ने की कोशिश की.’ तीसरे दिन हनुमा विहारी और शुबमन गिल ने पारी की शुरूआत की. हनुमा का हाल ही में काउंटी चैंपियनशिप में प्रदर्शन निराशाजनक रहा था.

.@imjadeja gets to his half-century (54* off 76) as play on Day 3 of the intra-squad match simulation comes to end.@mdsirajofficial is amongst wickets with figures of 2/22.#TeamIndia pic.twitter.com/3tIBTGsD3L

— BCCI (@BCCI) June 13, 2021