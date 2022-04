ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट विश्व कप विजेता कप्तान मेग लैनिंग (Meg Lanning) और टीम की साथी एलिसे पेरी (Ellyse Perry) ने कहा है कि संन्यास ले चुकीं टेनिस खिलाड़ी एशले बार्टी (Ash Barty) अगर क्रिकेट खेलना चाहती है तो उनका दिल से स्वागत करेंगे. पिछले महीने बार्टी के संन्यास लेने से टेनिस की दुनिया और उनके प्रशंसक हैरान हो गए थे, जब तीन ग्रैंड स्लैम के विजेता ने अपने 26वें जन्मदिन से एक महीने पहले इसकी घोषणा की थी.Also Read - ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न में बने शिव-विष्णु मंदिर में पहुंचे पीयूष गोयल, मंदिर की खूबसूरती देख मन खुश हो जाएगा

बार्टी ने 2019 में फ्रेंच ओपन, 2021 में विंबलडन और इस साल की शुरुआत में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता, और नंबर 1 पर लगातार 114 सप्ताह तक विराजमान रहीं. वह जर्मनी के स्टेफी ग्राफ (186 सप्ताह), अमेरिकी दिग्गज सेरेना विलियम्स (186) और चेकोस्लोवाकियाई-अमेरिकी महान मार्टिना नवरातिलोवा (156) के बाद डब्ल्यूटीए टूर के इतिहास में चौथी सबसे लंबे समय तक रहने वाली खिलाड़ी बनी थीं.

संन्यास की घोषणा के समय बार्टी ने कहा था कि उनका शरीर जवाब दे रहा है और इसलिए टेनिस छोड़ने का फैसला किया है. 18 साल की उम्र में बार्टी ने टेनिस से ब्रेक ले लिया था और उस 21 महीने की अवधि में जब वो कोर्ट से दूर थीं, तो उन्होंने महिला बिग बैश लीग (डब्ल्यूबीबीएल) की ब्रिस्बेन हीट के साथ क्रिकेट खेलने का काम किया था. उन्होंने एक मैच में लैनिंग के मेलबर्न स्टार्स के खिलाफ 39 रन भी बनाए थे.

स्टफ डॉटको डॉट एनजेड ने बुधवार को लैनिंग के हवाले से कहा, “मैं बार्टी के संन्यास से हैरान थी. मुझे लगता है कि हम सभी थे. आप किसी ऐसे व्यक्ति की उम्मीद नहीं करते जो इतना अच्छा चल रहा हो और एक दम से संन्यास ले ले. यह बहादुरी वाला फैसला है.”

लैनिंग ने आगे कहा, “अगर वह आना चाहती है और क्रिकेट में हम उनका स्वागत करेंगे. वहीं, निश्चित रूप से उनसे बात करने में दिलचस्पी होगी. वह ज्यादातर चीजों में बहुत प्रतिभाशाली लगती है. देखते हैं क्या होता है.”

हालांकि, पेरी ने महसूस किया कि बार्टी के गोल्फ खेलने की अधिक संभावना है, उन्होंने कहा कि वह अब भी क्रिकेट में अपनी वापसी के बारे में दुनिया की पूर्व नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी से बात करना चाहेंगी. पेरी ने कहा, “एक उम्मीद है कि आप लंबे समय तक खेलेंगी. बार्टी वही करती है जो उनके लिए सबसे अच्छा होता है.”