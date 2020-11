इंटरनेशनल क्रिकेट के अपने शुरुआती दिनों में महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) जब अपना नाम कमा रहे थे तो लंबे भूरे बाल और लंबे-लंबे छक्के जड़ना ही उनकी पहचान थी. धोनी के फैन्स को उनका यह स्टाइल खूब भाता था. लेकिन उनकी पत्नी साक्षी धोनी (Sakshi Dhoni) को उनका यह हेयरस्टाइल बिल्कुल पसंद नहीं है. हाल ही में उन्होंने कहा कि अगर कैप्टन कूल की उनसे पहली मुलाकात लंबे बालों में हुई होती तो वह उन्हें देखती भी नहीं. Also Read - In Photos: दुबई में परिवार के साथ जन्मदिन मना रही हैं Super Thalaivi साक्षी धोनी

गुरुवार को साक्षी का 32वां जन्मदिन था. इस मौके पर धोनी की आईपीएल टीम चेन्नई सुपरकिंग्स ने उनके जन्मदिन के मौके पर साक्षी का वीडियो पोस्ट किया. इस वीडियो में साक्षी धोनी के साथ अपनी जुगलबंदी के कई किस्से बयां कर रही हैं. Also Read - प्रदर्शन में फिसड्डी CSK को लेकर इस साल हुए सबसे ज्‍यादा ट्वीट, दूसरे स्‍थान पर इस फ्रेंचाइजी का नाम

धोनी के लंबे और भूरे रंग के बालों को लेकर भी उन्होंने कहा कि यह उन्हें कतई पसंद नहीं है. धोनी के ऊपर तो बिल्कुल नहीं. साक्षी ने कहा, ‘सौभाग्य से मैंने उन्हें लंबे बालों में नहीं देखा. अगर मैं उनसे तब मिली होती, जब उनके वे लंबे-लंबे ऑरेंज बाल थे तो मैंने उन्हें फिर देखा भी नहीं होता. सुंदरता की जानकारी होनी ही चाहिए. यह जॉन (अब्राहम) पर सूट करते हैं लेकिन लंबे बालों के साथ माही और उनके ऊपर वह ऑरेंज कलर (अच्छा नहीं दिखता था).’ Also Read - धोनी की कप्‍तानी में खेल चुके पेसर ने लिया संन्‍यास, LPL में खेलने की तैयारी !

"Cricket is his priority, he's my priority!" The Super Queen behind the Super King. 🦁💛 #SuperBirthday @SaakshiSRawat #WhistlePodu pic.twitter.com/K7SJ7ejStc

— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) November 19, 2020