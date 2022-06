विश्व रैंकिंग में पहले स्थान पर काबिज महिला एकल खिलाड़ी इगा स्वियातेक (Iga Swiatek) ने मंगलवार (29 जून) को ऑल इंग्लैंड क्लब पर साल के तीसरे ग्रैंडस्लैम विम्बलडन (Wimbledon) में एकतरफा जीत के साथ अपना अभियान शुरू किया. पोलैंड की खिलाड़ी ने सेंटर कोर्ट में खेले गये मुकाबल में क्रोएशिया की क्वालीफायर जाना फेट को 6-0, 6-3 से शिकस्त देकर लगातार 36वीं जीत दर्ज की, जिसमें फ्रेंच ओपन के सभी मैच भी शामिल है. यह 1997 में मार्टिना हिंगिस (लगातार 37 जीत) के बाद से महिला वर्ग में पर सबसे लंबी जीत का सिलसिला है.Also Read - नोवाक जोकोविच ने जीत के साथ शुरू किया विंबलडन अभियान; चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने

फ्रेंच ओपन के फाइनल में स्वियातेक से हार झेलने वाली कोको गॉ (Coco Gauff) ने भी सफर जीत से शुरू की. अमेरिका की 11वीं वरीयता प्राप्त खिलाड़ी ने रोमानिया की एलेना-गैब्रिएला रुसे 2-6, 6-3, 7-5 से हराया. फ्रेंच ओपन खिताब को 2021 में जीतने वाली चेक गणराज्य की 13वीं वरीयता प्राप्त बारबोरा क्रेइसिकोवा ने बेल्जियम की मैरीना ज़ानेवस्का को 7-6, 6-3 से हराकर दूसरे दौर में अपनी जगह पक्की की. Also Read - ग्रास कोर्ट पर खेलने से विंबलडन में मेरे मौके प्रभावित नहीं होंगे : नोवाक जोकोविच

“I’m really motivated to play well here”

No.1 seed Iga Swiatek speaks after a record-breaking win on Centre Court#Wimbledon | #CentreCourt100 pic.twitter.com/Sly0oXVAp0

