आईपीएल (IPL 2021) के 14वें सीजन में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की टीम पूरी तरह लय से भटकी नजर आ रही है. टीम ने अब तक खेले 6 मैचों में से 5 मैच गंवा दिए हैं. उसने अब तक एक ही मैच जीता है, जब चेन्नई में पंजाब किंग्स (PBKS) को मात दी थी. इस निराशाजनक प्रदर्शन के बावजूद कोच ट्रेवर बेलिस (Trevor Bayliss) को भरोसा है कि उनकी टीम टूर्नामेंट में वापसी करेगी. उन्होंने कहा कि खिलाड़ी अपना आत्मविश्वास या संयम बनाए रखें.

बेलिस ने कहा कि ऐसा कोई कारण नजर नहीं आता, जिससे यह कहा जा सके कि उनकी टीम वापसी नहीं कर सकती. उन्होंने कहा, 'मेरे कहने का मतलब है कि यदि आप पहले 5 मैचों में पर गौर कर रहे हो तो हमने पहले चार मैच लगभग 10 रन के अंतर से गंवाए. हमने एक या दो कैच छोड़े, एक या दो बार खराब फील्डिंग की या एक या दो खराब ओवर किए. निश्चिततौर पर चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने हमें आसानी से हराया.'

बेलिस ने बुधवार को सीएसके हाथों 7 विकेट से हार के बाद कहा, 'महत्वपूर्ण चीज यह है कि हम अपना आत्मविश्वास या संयम नहीं गंवाए. हम मिलकर काम करें और कड़ी मेहतन करते रहें. टी20 इस तरह का खेल है, जिसमें पासा पलटने में देर नहीं लगती. ऐसा कोई कारण नजर नहीं आता जो हम वैसा नहीं कर सकते जैसा हमने पिछली बार किया था.'

सनराइजर्स ने छह मैचों में केवल एक जीत दर्ज की है और वह अंकतालिका में अंतिम स्थान पर है. इस सीजन 6 मैच खेलकर वह सिर्फ 1 में ही जीत दर्ज कर पाई है. बेलिस ने कहा, ‘हमें बैठकर बात करनी होगी. टीम में बहुत अधिक बदलाव करने की जरूरत नहीं है. चेन्नई में हमें एक दो बदलाव करने पड़ रहे थे. हम अपनी टीम का सही संयोजन तैयार करने के लिए अपनी तरफ से सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेंगे.’

