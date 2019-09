नई दिल्लीः विश्व कप 2019 से पहले से ही भारतीय क्रिकेट टीम नंबर चार का प्लेयर खोजने में लगी हुई है, लेकिन टीम और मैनेजमेंट दोनों की ही यह जद्दोजहद खत्म होने का नाम नहीं ले रही है. विश्व कप तो खत्म हो गया लेकिन आगे आने वाली सीरीज और 2020 में होने वाले टी20 विश्व कप के लिए यह भारत की सबसे बड़ी समस्या है. लगभग हर मैच में कॉमेंटेटर्स के बीच भी इसको लेकर चर्चा होती रहती है. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आखिरी टी20 मैच में भी इसकी झलक देखने को मिली.

अपने करियर को लेकर धोनी ने लिया चौंकाने वाला फैसला, BCCI को दी ये जानकारी

रविवार को खेले गए मैच के दौरान कॉमेंट्री कर रहे सुनील गवास्कर ने एक बार फिर से नंबर चार के लिए परफेक्ट खिलाड़ी को लेकर सवाल उठाया. इसमें सबसे खास बात यह थी कि सवाल कौन बनेगा करोड़ पति के अंदाज में पूछा गया था. जब शिखर धवन का विकेट गिरा तो नंबर चार पर बल्लेबाजी के लिए ऋषभ पंत मैदान पर उतरे लेकिन जब मोहाली में दूसरा विकेट गिरा था तब श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी के लिए उतरे थे. इसे देखकर सुनील गवास्कर ने फैंस से तुरंत KBC के अंदाज में प्रश्न पूछा कि नंबर चार पर किसे बल्लेबाजी करना चाहिए.

This is gold from Sunny G 😁👌

How is that for a KBC rendition, Sunny G Style 😎😎#INDvSA pic.twitter.com/ha3uBjusUp

— BCCI (@BCCI) September 22, 2019