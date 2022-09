भारत A और न्यूजीलैंड A की बीच बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले जा रहे पहले अनाधिकृत 4 दिवसीय टेस्ट मैच में भारतीय बल्लेबाजों ने भी अपनी बैटिंग का रंग जमाया है. अभिमन्यु ईश्वरन ने दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक नाबाद 87 रन जोड़ लिए हैं. मैच के तीसरे दिन जब वह बल्लेबाजी पर उतरेंगे तो उनकी निगाह पहले अपने शतक पर होगी. इसके बाद वह कीवी टीम की बाकी बची 244 रनों की बढ़त को खत्म करने का प्रयास करेंगे. भारत ने आज स्टंप के समय तक एक विकेट गंवाकर 156 रन जोड़ लिए थे.Also Read - IND A vs NZ A: बारिश से प्रभावित मैच के पहले दिन चमके मुकेश कुमार झटके 3 विकेट

न्यूजीलैंड के पास अभी भी 244 रन की लीड बची है. इससे पहले मुकेश कुमार (5/86) की शानदार गेंदबाजी के बावजूद न्यूजीलैंड ए ने अपनी पहली पारी में 400 रन का मजबूत स्कोर बना लिया. न्यूजीलैंड की तरफ से तीसरे नंबर के बल्लेबाज जो कार्टर ने 305 गेंदों पर 26 चौकों और तीन छक्कों की मदद से 197 रन की शानदार पारी खेली. कार्टर को चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव ने स्टंप कराकर दोहरे शतक पूरा करने से रोक दिया.

2⃣3⃣-5⃣-8⃣6⃣-5⃣! 👌 👌 Playing for India 'A', Mukesh Kumar put on a superb show with the ball & scalped a fifer against New Zealand 'A'. 👏 👏 #IndAvNzA #IndiaASeries Watch 🎥 🔽 pic.twitter.com/RseV5MZQVQ — BCCI Domestic (@BCCIdomestic) September 2, 2022

भारत ए ने ठोस शुरुआत करते हुए पहले विकेट के लिए 123 रन की जबरदस्त साझेदारी की. कप्तान प्रियांक पांचाल ने 83 गेंदों पर चार चौकों की मदद से 47 रन बनाए. स्टंप्स के समय ईश्वरन 120 गेंदों में 10 चौकों और एक छक्के की मदद से 87 रन बनाकर क्रीज पर थे. उनके साथ ऋतुराज गायकवाड़ 19 गेंदों में 20 रन बनाकर डटे हुए हैं.

इससे पहले सुबह न्यूजीलैंड ने 156/5 से अपनी पारी को आगे बढ़ाया. जो कार्टर ने 73 और शॉन सोलिया ने एक रन से आगे खेलना शुरू किया. कार्टर ने अकेले अपने दम पर पारी को आगे बढाए रखा, जबकि दूसरे छोर से विकेट गिरते रहे.

कार्टर 9वें बल्लेबाज के रूप में टीम के 361 के स्कोर पर आउट हुए. न्यूजीलैंड ए की पारी 400 रन पर समाप्त हुई. मुकेश कुमार ने 86 रन पर 5 विकेट और सरफराज खान ने 32 रन पर 2 विकेट लिए.