India A vs New Zealand A, 3rd unofficial Test : रजत पाटीदार (Rajat Patidar) के नाबाद शतक की बदौलत भारत ए ने चार दिवसीय तीसरे अनौपचारिक क्रिकेट टेस्ट के तीसरे दिन शनिवार को यहां न्यूजीलैंड ए को 416 रन का लक्ष्य देने के बाद दूसरी पारी के उसका स्कोर एक विकेट पर 20 रन कर दिया. न्यूजीलैंड ए ने लक्ष्य का पीछा करते हुए सलामी बल्लेबाज रचिन रविंद्र (12) का विकेट गंवाया जिन्हें सौरभ कुमार ने पगबाधा किया.

दिन का खेल खत्म होने पर सलामी बल्लेबाज जो कार्टर छह रन बनाकर खेल रहे थे जबकि दूसरे छोर पर उनका साथ निभा रहे जो वॉकर ने अभी खाता नहीं खोला है. न्यूजीलैंड ए को जीत के लिए 396 रन और बनाने हैं जबकि उसके नौ विकेट बाकी हैं.

भारत ए ने इससे पहले पाटीदार की नाबाद 109 रन की पारी की मदद से दूसरी पारी सात विकेट पर 359 रन बनाकर घोषित की. पाटीदार ने 135 गेंद की अपनी पारी में 13 चौके और दो छक्के मारे. इसके अलावा कप्तान और सलामी बल्लेबाज प्रियांक पांचाल (62), रुतुराज गायकवाड़ (94) और सरफराज खान (63) ने भी अर्धशतक जड़े.

भारत ने दिन की शुरुआत एक विकेट पर 40 रन से की. पांचाल 17 जबकि गायकवाड़ 18 रन से आगे खेलने उतरे. दोनों ने सुबह के सत्र में अच्छी बल्लेबाजी करते हुए टीम का स्कोर 130 रन तक पहुंचाया.

वॉकर (64 रन पर दो विकेट) ने अपनी की गेंद पर पांचाल का कैच लपककर दूसरे विकेट की 122 रन की साझेदारी का अंत किया. पांचाल ने 114 गेंद की अपनी पारी में छह चौके मारे.

पहली पारी में शतक जड़ने वाले गायकवाड़ और पाटीदार ने इसके बाद तीसरे विकेट के लिए 102 रन की साझेदारी करके भारत ए को मजबूत स्थिति में पहुंचाया.

गायकवाड़ हालांकि मैच में अपने दूसरे शतक से चूक गए जब उन्होंने वॉकर की गेंद पर मार्क चैपमैन को कैच थमा दिया. उन्होंने 164 गेंद का सामना करते हुए 11 चौके जड़े.

पाटीदार को इसके बाद सरफराज खान (63) के रूप में उम्दा जोड़ीदार मिला. दोनों ने चौथे विकेट के लिए 108 रन जोड़े. सरफराज हालांकि अर्धशतक पूरा करने के बाद रविंद्र (65 रन पर तीन विकेट) का शिकार बने.

रविंद्र ने इसके बाद उपेंद्र यादव (01) और शारदुल ठाकुर (00) को भी पवेलियन भेजा. पाटीदार ने अपना शतक पूरा किया जिसके बाद कप्तान पांचाल ने राहुल चाहर (10) के आउट होते ही पारी घोषित कर दी.