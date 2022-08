गुजरात के सलामी बल्लेबाज प्रियांक पांचाल को न्यूजीलैंड A के ​​खिलाफ इस महीने के आखिर में शुरू हो रहे तीन चार दिवसीय मैचों के लिए बुधवार को 16 सदस्यीय भारत A टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है. पांचाल के अलावा टीम में रुतुराज गायकवाड़, कुलदीप यादव और प्रसिद्ध कृष्णा भी शामिल हैं. तेज गेंदबाज उमरान मलिक को भी टीम में शामिल किया गया है.Also Read - IND A vs NZ A: इस युवा को कप्‍तानी मिलना तय! कुलदीप-विहारी भी होंगे टीम का हिस्‍सा

चयनकर्ताओं ने घरेलू सत्र में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों पर भी गौर किया है तथा बंगाल के बल्लेबाज अभिमन्यु ईश्वरन, मध्यप्रदेश को रणजी ट्रॉफी दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले रजत पाटीदार और मुंबई के सरफराज खान जैसे खिलाड़ियों को टीम में जगह दी है. Also Read - Analysis: नॉटिंघम मैच जीत सकता था भारत, इन पांच गलतियों से हाथ से फिसला मैच

NEWS – India A squad for four-day matches against New Zealand A announced.@PKpanchal9 to lead the team for the same.

Full squad details here 👇https://t.co/myxdzItG9o

— BCCI (@BCCI) August 24, 2022