India Legends vs New Zealand Legends Live Streaming Road Safety World Series 2022: रोड सेफ्टी वर्ल्‍ड सीरीज में आज इंडिया लीजेंड के सामने न्‍यूजीलैंड लीजेंड की चुनौती है. टूर्नामेंट में भारत के अबतक दो मैच हुए हैं. पहले मैच में हमने साउथ अफ्रीका लीजेंड को 61 रन से मात दी थी जबकि सचिन तेंदुलकर की टीम का दूसरा मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया था. आज भारत लीग स्‍टेज पर अपना तीसरा मैच खेलने जा रहा है. न्‍यूजीलैंड लीजेंड के भी दो मैच हो चुके हैं. पहले मुकाबले में उन्‍हें साउथ अफ्रीका से नौ विकेट से शिकस्‍त झेलनी पड़ी थी जबकि दूसरे मैच में उन्‍होंने बांग्‍लादेश को आठ विकेट से हराया.Also Read - MT vs BK Live Streaming LLC 2022 : आज आमने-सामने होंगे भज्‍जी-श्रीसंत, किस चैनल पर आएगा मैच?

इंडिया लीजेंड और न्‍यूजीलैंड लीजेंड के बीच मैच कब खेला जाएगा? (INDL vs NZL Match Date)

इंडिया लीजेंड और न्‍यूजीलैंड लीजेंड के बीच मुकाबला आज यानी 19 सितंबर को खेला जाएगा. Also Read - IND vs ENG Women 1st ODI Live Streaming: आज से शुरू हो रही है वनडे सीरीज, कब-कहां देखें मैच?

इंडिया लीजेंड और न्‍यूजीलैंड लीजेंड के बीच मैच कहां खेला जाएगा? (INDL vs NZL Match Venue)

इंंदौर के होलकर स्‍टेडियम में इंडिया लीजेंड और न्‍यूजीलैंड लीजेंड के बीच मैच खेला जाएगा. Also Read - Road Safety World Series T20 2022 : बारिश से प्रभावित मैच में न्यूजीलैंड लीजेंड्स ने बांग्लादेश को 8 विकेट से हराया

इंडिया लीजेंड और न्‍यूजीलैंड लीजेंड के बीच मैच कितने बजे शुरू होगा? (INDL vs NZL Match Timing)

भारतीय समयानुसार रात साढ़े सात बजे इंडिया लीजेंड और न्‍यूजीलैंड लीजेंड के बीच मैच शुरू होगा.

इंडिया लीजेंड और न्‍यूजीलैंड लीजेंड के बीच मैच किस चैनल पर आएगा? (INDL vs NZL TV Channel)

कलर्स सिनेप्लेक्स चैनल पर इंडिया लीजेंड और न्‍यूजीलैंड लीजेंड के बीच मैच का प्रसारण होगा.

इंडिया लीजेंड और न्‍यूजीलैंड लीजेंड के बीच मैच मोबाइल पर कैसे देख पाएंगे फैन्‍स? (INDL vs NZL on Mobile App)

वूट एप के माध्‍यम से मोबाइल पर इंडिया लीजेंड और न्‍यूजीलैंड लीजेंड के बीच मैच का प्रसारण देखा जा सकता है.