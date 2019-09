बेंगलुरु: दक्षिण अफ्रीका ने अपने गेंदबाजों के बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर यहां एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले जा रहे तीसरे और अंतिम टी-20 मैच में मेजबान भारत को बड़ा स्कोर बनाने से रोक दिया. भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में नौ विकेट पर 134 रनों का स्कोर बनाया. भारतीय टीम की ओर से सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने सर्वाधिक 36 और ऋषभ पंत तथा रवींद्र जडेजा ने 19-19 रनों का योगदान दिया. धवन ने 25 गेंदों पर चार चौके और दो छक्के लगाए. दक्षिण अफ्रीका के लिए कगिसो रबाडा ने तीन, बीजोर्न फॉर्नट्यून और ब्यूरेन हेंड्रिक्स ने दो-दो जबकि तबरेज शम्सी ने एक विकेट लिया.

