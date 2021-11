IND vs AFG Head to Head: आज टी20 विश्‍व कप 2021 में भारत का मुकाबला अफगानिस्‍तान के साथ होना है. ये टीम आज तक कभी भी भारत को किसी भी फॉर्मेट में हरा नहीं पाई है. पूर्व भारतीय स्पिनर हरभजन सिंह का मानना है कि ये अब बीते दिनों की बाते हो गई है. आज जब अफगानिस्‍तान की टीम मैदान में उतरेगी तो बेहद खतरनाक होगी. वो किसी भी पल अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर मैच का रुख पलटने का दम रखती है.Also Read - IND vs AFG: आकाश चोपड़ा की प्‍लेइंग-XI से वरुण चक्रवर्ती की छुट्टी, दो बदलाव चाहते हैं पूर्व बल्‍लेबाज

भारत अफगानिस्‍तान अंतरराष्‍ट्रीय क्रिकेट की बात की जाए तो ये पड़ोसी देश वनडे और टी20 में मिलाकर कुल पांच बार आमने-सामने आए हैं. इस दौरान चार बार भारत को जीत मिली. एक मैच दोनों टीमों के बीच टाई पर खत्‍म हुआ था. अफगानिस्‍तान ने टेस्‍ट क्रिकेट का दर्जा मिलने के बाद अपना पहला ही मुकाबला भारत के खिलाफ खेला था. इस मैच में भारत ने दूसरे दिन ही अफगानिस्‍तान को पारी के अंतर से मात दी थी.

IND vs AFG Head to Head: हरभजन सिंह ने कहा, "एक खिलाड़ी के तौर पर मैं पूर्व के रिकॉर्ड में विश्‍वास नहीं रखता. मैं आंकाड़ों को बेकार मानता हूं. जो भी पूर्व में हो चुका है हम ये नहीं कह सकते की आगे भी वही होगा. अगर ये सच होता तो हम पाकिस्‍तान को 12 बार मात दे चुके हैं. हमें विश्‍व कप में 13वीं बार भी हराना चाहिए था. हम इतिहास को नहीं बदल सकते हैं. मायने यह रखता है कि मौजूदा वक्‍त में हम कैसे खेलते हैं.

“हमने शुरुआत में अफगानिस्‍तान को मात दी थी लेकिन ये वो वक्‍त था जब उनकी टीम तैयार हो रही थी. अब वो परिवक्‍व होकर एक मजबूत टीम के तौर पर खेल रहे हैं. ये बड़ा अंतर है. अफगानिस्‍तान में दम है कि वो किसी भी टीम को मात दे सकते हैं.”