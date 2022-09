LIVE india vs Afghanistan, Super Four, Match 5: भारत और अफगानिस्तान (IND vs AFG) एशिया कप में खिताब की दौड़ से पहले ही बाहर हो चुकी हैं. अब दोनों टीमों के पास इस टूर्नामेंट में इससे ज्यादा खोने को कुछ नहीं हैं. लेकिन दोनों ही टीमें आगामी टी20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup 2022) की तैयारियों में भी जुटी हैं और अब इस मैच को वह टी20 वर्ल्ड कप की तैयारी के तौर पर लेंगी. ऐसे में दोनों ही टीमें एक-दूसरे के खिलाफ बेखौफ क्रिकेट खेलना चाहेंगी.Also Read - PAK vs AFG: पाकिस्तानी अंकल ने डांस कर चिढ़ाया, अफगानी फैंस ने दनादन बरसाई कुर्सियां | Watch Video

ये दोनों टीमें एशिया कप की लीग स्टेज में अपने-अपने ग्रुप की टॉपर थीं. लेकिन सुपर 4 राउंड में दोनों ही टीमें खेले गए अपने-अपने पिछले दो मैचों में हारकर यहां पहुंची हैं. लगातार दो हार से दोनों ही टीमों का एशिया कप का फाइनल खेलने का सपना चकनाचूर हो गया. Also Read - अफगानिस्तान बोर्ड के पूर्व सीईओ की मांग- आसिफ अली को एशिया कप 2022 से बैन किया जाय

दोनों की निगाहें अब ऑस्ट्रेलिया में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप पर टिकी हैं, जिसकी शुरुआत में करीब 1 महीने का ही समय बचा है. इससे पहले दोनों टीमों के हर मैच अब वर्ल्ड कप की तैयारी के तौर पर होंगे और वह अपनी-अपनी वर्ल्ड कप टीमों का प्लेइंग XI सेट करने के लिहाज से अपने सबसे बेस्ट खिलाड़ियों को मौका देना पसंद करेंगी. Also Read - India vs Afghanistan, Super Four Dream11 Prediction : किन 11 खिलाड़ियों के साथ उतरेंगे भारत-अफगानिस्तान टीमें