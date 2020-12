India vs Australia Test Series Schedule: ऑस्ट्रेलिया दौरे पर पहुंची टीम इंडिया (Ind vs Aus Test Series) ने यहां सीमित ओवरों की सीरीज पूरी कर ली है. भारत को वनडे में 1-2 से हार मिली, जबकि टी20i में उसने 2-1 से सीरीज अपने नाम की. अब टीम इंडिया बहुप्रतीक्षित टेस्ट सीरीज की शुरुआत करेगी. पिछली बार भारतीय टीम ने यहां 2018-19 सत्र में ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट सीरीज में 2-1 से मात दी थी. कंगारू टीम अपनी पिछली हार का बदला लेने के लिए बेकरार है. लेकिन टीम इंडिया भी उसे यहां पूरी चुनौती देने के इरादे मैदान में उतरेगी. देखें 4 टेस्ट की इस सीरीज का पूरा शेड्यूल और स्क्वाड. Also Read - India vs Australia- Virat Kohli के बिना टेस्ट सीरीज में एक खालीपन होगा: सचिन तेंदुलकर

भारतीय टीम इस बार ऑस्ट्रेलिया में डे-नाइट टेस्ट मैच भी खेलेगी. सीरीज का पहला ही टेस्ट मैच पिंक बॉल (IND vs AUS Pink Ball Test) है. यह एडिलेड के ओवल मैदान पर खेला जाएगा. इस दौरे पर कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) सिर्फ इसी टेस्ट के लिए उपलब्ध रहेंगे. इसके बाद वह पितृत्व अवकाश पर भारत लौटेंगे और बाकी की सीरीज में टीम की कप्तानी अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) के हाथ में होगी. Also Read - IND vs AUS: इयान चैपल आखिर क्‍यों Ajinkya Rahane को मानते हैं आक्रामक कप्‍तान, बताई वजह

यह है टेस्ट सीरीज का पूरा शेड्यूल Also Read - देखें: ऑस्ट्रेलिया में सीमित ओवरों की सीरीज में टीम इंडिया का रिपोर्टकार्ड

ये हैं दोनों टीमों का पूरा स्क्वाड

भारतीय टेस्ट टीम: विराट कोहली (कप्तान), मयंक अग्रवाल, पृथ्वी शॉ, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे (उप कप्तान), शुबमन गिल, रोहित शर्मा, केएल राहुल, हनुमा विहारी, रिद्धिमान साहा (विकेटकीपर), रिषभ पंत (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, उमेश यादव, नवदीप सैनी, कुलदीप यादव, रवींद्र जडेजा, आर. अश्विन, मोहम्म सिराज

ऑस्ट्रेलिया टेस्ट टीम: टिम पेन (कप्तान), सीन एबॉट, जो बर्न्स, पैट कमिंस, कैमरून ग्रीन, जोश हेजलवुड, ट्रैविस हेड, मार्नस लाबुसशाने, नाथन लियोन, माइकल नेसर, जेम्स पैटिंसन, विल पुकोवस्की, स्टीव स्मिथ, मिशेल स्टार्क, मिशेल स्वीपसन, मैथ्यू वेड, डेविड वॉर्नर.