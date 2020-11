Cricket Viral Video Today: भारतीय क्रिकेट टीम इस समय ऑस्ट्रेलिया (India vs Australia 2nd ODI) के खिलाफ सीरीज का दूसरा वनडे सिडनी में खेल रही है. ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर में 4 विकेट पर 389 रन बनाए. उसकी ओर से स्टीव स्मिथ (Steve Smith) ने सीरीज में लगातार दूसरा जबकि भारत के खिलाफ वनडे में ओवरऑल पांचवां शतक जड़. Also Read - India vs Australia 2nd ODI: टीम इंडिया के गेंदबाजों ने 978 वनडे के इतिहास में पहली बार किया ऐसा काम जिसपर गर्व नहीं बल्कि...

ओपनर डेविड वॉर्नर (David Warner) 83 रन बनाकर आउट हुए वहीं कप्तान एरोन फिंच (Aaron Finch) ने 60 रन का योगदान दिया. मार्नश लाबुशेन 70 रन बनाकर आउट हुए जबकि ग्लेन मैक्सवेल (Glenn Maxwell) 63 रन पर नाबाद लौटे. मैच के दौरान फिंच और केएल राहुल (KL Rahul) को क्रीज पर मस्ती करते हुए देखा गया. Also Read - Steve Smith ने ODI में भारत के खिलाफ लगाई शतकों की हैट्रिक, ये 3 खिलाड़ी भी कर चुके हैं कारनामा

ऑस्ट्रेलियाई पारी के 12वें ओवर में जब भारतीय पेसर नवदीप सैनी (Navdeep Saini) ने फुल टॉस गेंद फेंकी तो फिंच उसे खेल नहीं पाए और गेंद सीधे उनकी पेट में जा लगी. इसके बाद फिंच को दर्द से कराहते देखा गया और वह कुछ देर के लिए नीचे झुक गए. इसके बाद विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी निभा रहे केएल राहुल ने उन्हें गुदगुदाने की कोशिश की लेकिन फिंच ने हंसते हुए उन्हें खुद से दूर किया. सैनी की इस गेंद को अंपायर ने नो बॉल करार दिया. Also Read - IND vs AUS: दूसरे वनडे में भी ऑस्ट्रेलिया ने जमकर पीटा, फैन्स ने टीम इंडिया को टि्वटर पर यूं किया ट्रोल

KL Rahul just checking on Aaron Finch after getting hit by a full toss #AUSvIND pic.twitter.com/lb9Kzthisl

— cricket.com.au (@cricketcomau) November 29, 2020