नागपुर में खेले गए दूसरे टी20I मैच में भारत ने कप्तान रोहित शर्मा (46*) की बेहतरीन पारी के दम पर यह मैच जीतकर सीरीज को 1-1 बराबरी पर ला दिया है. ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत को यहां 91 रन का लक्ष्य दिया था. रोहित शर्मा ने सिर्फ 20 बॉल में नाबाद 46 रन ठोककर भारत को यहां जीत दिला दी. गीली आउटफील्ड के कारण मैच प्रति टीम 8 ओवर का कर दिया गया था.

कंगारू टीम की ओर से मैथ्यू मैथ्यू वेड के 20 गेंद में 43 रन की मदद से ऑस्ट्रेलिया ने पांच विकेट पर 90 रन बनाए. जवाब में भारत ने चार विकेट खोकर 92 रन बनाए और चार गेंद बाकी रहते जीत दर्ज की. दिनेश कार्तिक ने आखिरी ओवर की पहली दो गेंदों पर ही छक्का और चौका जड़कर जीत सुनिश्चित कर दी.

रोहित ने 20 गेंद में चार चौकों और चार छक्कों की मदद से नाबाद 43 रन जोड़े. दूसरे छोर से हालांकि केएल राहुल (10) , विराट कोहली (11) और सूर्यकुमार यादव (0) को एडम जाम्पा ने सस्ते में पवेलियन भेज दिया. कोहली और राहुल जहां बोल्ड हुए, वहीं सूर्यकुमार पगबाधा आउट हुए.

हार्दिक पंड्या भी नौ रन बनाकर पैट कमिंस की गेंद पर आरोन फिंच को कैच दे बैठे. ‘फिनिशर’ दिनेश कार्तिक ने आखिरी ओवर की पहली दो गेंदों पर डेनियल सैम्स को एक चौका और एक छक्का जड़कर भारत को जीत दिलाई.

