कार्यवाहक कप्‍तान अजिंक्‍य रहाणे (Ajinkya Rahane) के नेतृत्‍व में मैदान पर उतरी भारतीय टीम के लिए शनिवार को ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबला कई मायनों में बेहद खास है. दशकों से क्रिकेट खेलती आ रही भारत और ऑस्‍ट्रेलिया (India vs Australia, 2nd Test) की टीमें आज मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) पर अपना 100वां टेस्‍ट मैच खेलने के लिए मैदान पर आई हैं.

26 दिसंबर से शुरू हो रहे इस मुकाबले को बॉक्सिंग डे टेस्‍ट (Boxing Day Test) भी कहा जाता है. किस्‍मस से एक दिन बाद होने वाला ये मुकाबला ऑस्‍ट्रेलिया के लिए बेहद शुभ माना जाता है.

आज बेशक भारत और ऑस्‍ट्रेलया (India vs Australia) के बीच क्रिकेट के मैदान पर जबरदस्त प्रतिस्पर्धा होती है लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि ऑस्‍ट्रेलया ने दुनिया की बाकी अन्य टीमों के साथ-साथ भारत के खिलाफ भी हमेशा से अपना वर्चस्व कायम रखा है.

आंकड़े इस बात के गवाह हैं. अब तक खेल गए 99 टेस्ट मैचों में ऑस्‍ट्रेलया ने 43 मैच जीते हैं जबकि 28 में भारत की जीत हुई है. एक मैच टाई रहा है और 27 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं.

दोनों टीमों के बीच टेस्ट क्रिकेट की शुरूआत 1947 में भारतीय टीम के ऑस्‍ट्रेलया दौरे के साथ हुई थी. पांच मैचों की उस सीरीज को मेजबान टीम ने 4-0 से जीता था. वह सीरीज 17 अक्टूबर 1947 को शुरू होकर 20 फरवरी 1948 में समाप्त हुई थी.

स्वतंत्र भारत की टीम पहली बार किसी विदेशी दौरे पर गई थी और इस टीम की कमान लाला अमरनाथ के हाथों में थी. दूसरी ओर, मेजबान टीम के कप्तान थे, दुनिया के महानतम बल्लेबाज माने जाने वाले सर डॉन ब्रैडमैन.