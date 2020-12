India vs Australia, 2nd Test: मेलबर्न में जारी बॉक्सिंग डे टेस्‍ट (Boxing Day Test) के दौरान भारतीय टीम ने पहले सेशन के दौरान मेजबान ऑस्‍ट्रेलिया पर मजबूत पकड बनाई. टिम पेन (Tim Paine) की कप्‍तानी वाली कंगारू टीम ने पहले सेशन के दौरान कुल तीन विकेट गंवा दिए. रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) दो और जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) ने भारत को एक सफलता दिलाई. पहले सेशन के दौरान ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा (Ravichandran Ashwin Collusion with Shubman Gill) का एक कैच चर्चा का विषय बना रहा. Also Read - Ravichandran Ashwin ने Steve Smith को शून्‍य पर दिखाया पवेलियन का रास्‍ता, बनाया खास रिकॉर्ड, WATCH VIDEO

30 रन बनाकर खेल रहे मैथ्‍यू वेड स्पिनर रविचंद्रन अश्विन की गेंद पर रवींद्र जडेजा को कैच दे बैठे. वेड ने पिच से बाहर निकलकर बड़ा शॉट लगाने का प्रयास किया. गेंद बल्‍ले से ठीक तरह से कनेक्‍ट नहीं हो पाई और मिड ऑन की दिशा में हवा में चली गई. जडेजा गेंद से दूरी पर थे और वे भागते हुए गेंद की तरफ आए. शुबमन गिल भी जडेजा की मौजूदगी से बेखबर कैच लपकने के लिए गेंद के नीचे पहुंच गए. Also Read - IND vs AUS, 2nd Test: बॉक्सिंग डे टेस्‍ट है बेहद खास, भारत-ऑस्‍ट्रेलिया आज 100वें टेस्‍ट में है आमने-सामने

कैच लपकने के दौरान दोनों की आपस में टक्‍कर हो गई. हालांकि इसके बावजूद जडेजा Ravichandran Ashwin Collusion with Shubman Gill) की गेंद से पकड़ कमजोर नहीं हुई. गनीमत ये भी रही कि दोनों में से कोई भी खिलाड़ी चोटिल नहीं हुआ. Also Read - IND vs AUS, 2nd Test: मैच से पहले Mohammed siraj और Shubman Gill को दिए गए टेस्‍ट कैप, Watch Video

भारतीय टीम ने पहले सेशन के दौरान ऑस्‍ट्रेलिया के कुल तीन विकेट चटकाए. जो बर्न्‍स को जसप्रीत बुमराह ने शून्‍य पर चलता किया. इसके बाद अश्विन की गेंदबाजी का जलवा देखने को मिला. अश्विन ने कुल दो बल्‍लेबाजों को आउट किया. मैथ्‍यू वेड 30 रन बनाकर आउट हुए जबकि स्मिथ खाता तक नहीं खोल पाए.