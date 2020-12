India vs Australia, 2nd Test: मेलबर्न टेस्‍ट का पहला दिन भारत के नाम रहा. जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) की घातक गेंदबाजी और रविचंद्रन अश्‍विन (Ravichandran Ashwin) की फिरकी के चलते भारतीय टीम ने ऑस्‍ट्रेलिया को 195 रन पर ऑलआउट कर दिया. बुमराह ने चार विकेट हॉल अपने नाम किया जबकि अश्विन को तीन विकेट मिले. Also Read - India vs Australia: ऑस्ट्रेलिया 195 पर ऑलआउट, बुमराह बोले- यह शानदार दिन

दिन का खेल खत्‍म होने तक भारत ने एक विकेट के नुकसान पर 36 रन बना‍ लिए हैं. शुबमन गिल 28 रन बनाकर खेल रहे हैं. वहीं, चेतेश्‍वर पुजारा (Cheteshwar Pujara) के नाम सात रन हैं. भारत अभी भी ऑस्‍ट्रेलिया से 159 रन पीछे है.

अपना पहला टेस्ट मैच खेल रहे तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj Debut) ने भी दो विकेट झटक कर ऑस्‍ट्रेलिया को दबाव में लाने में अहम योगदान निभाया. बुमराह ने चार और अश्विन ने तीन विकेट लिए. रवींद्र जडेजा ने एक विकेट लिया.

ऑस्‍ट्रेलिया ने चुनी बल्‍लेबाजी

ऑस्‍ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, लेकिन मेजबान टीम लगातार विकेट खोती रही. बुमराह ने जोए बर्न्‍स (0) को 10 के कुल स्कोर पर आउट कर भारत को पहली सफलता दिलाई. इसके बाद अश्विन ने दो अहम विकेट लिए. दूसरे सलामी बल्लेबाज मैथ्यू वेड अश्विन की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में रवींद्र जडेजा द्वारा लपके गए. वेड ने 30 रन बनाए. उनके आउट होने पर टीम का स्कोर 35 रनों पर दो विकेट था.

स्‍टीव स्मिथ शून्‍य पर आउट

अब टीम का दारोमदार स्टीव स्मिथ और मार्नस लाबुशैन पर था. लाबुशैन ने तो पैर जमाए लेकिन अश्विन ने स्मिथ को प्लान के मुताबिक गेंदबाजी की और लेग गली पर चेतेश्वर पुजारा के हाथों कैच कर भारत को बड़ा विकेट दिलाया. स्मिथ आठ गेंद खेलने के बाद भी खाता नहीं खोल पाए. लाबुशैन स्थिति के हिसाब से धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे. उन्हें ट्रेविस हेड का साथ मिला. यह दोनों ही कुछ हद तक भारतीय गेंदबाजों का सामना कर सके. पहले सत्र में ऑस्‍ट्रेलिया ने तीन विकेट खोए थे. लाबुशैन और हेड ने उसे चौथा झटका नहीं लगने दिया और संभल कर बल्लेबाजी की.