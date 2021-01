India vs Australia 3rd Test Live Streaming: All you need to know about live streaming details on Sony Liv, match timings, venue for IND vs AUS 3rd Test Live in Sydney: एडिलेड टेस्ट में हार के बाद भारतीय क्रिकेट टीम ने मेलबर्न में खेले गए बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में मेजबान ऑस्ट्रेलिया को हराकर चार मैचों की सीरीज में 1-1 की बराबरी हासिल की. दोनों टीमों के बीच सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच शुक्रवार से सिडनी में खेला जाएगा. Also Read - Boris Johnson Cancels India Visit: 26 जनवरी को भारत नहीं आएंगे ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन, पीएम मोदी से की फोन पर बात

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 मैचों की सीरीज का तीसरा टेस्ट (India vs Australia, 3rd Test) मैच कब खेला जाएगा?

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 मैचों की सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच शुक्रवार, 7 जनवरी (January 7) से खेला जाएगा.

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टेस्ट मैच कहां खेला जाएगा?

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टेस्ट मैच सिडनी के सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (SCG) में खेला जाएगा.

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे टेस्ट मैच में कितने बजे होगा टॉस?

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज के तीसरे टेस्ट मैच में सुबह 4:30 बजे टॉस होगा.

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टेस्ट मैच कितने बजे से खेला जाएगा?

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टेस्ट मैच भारतीय समयानुसार सुबह 5:00 से खेला जाएगा.

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे टेस्ट मैच का लाइव प्रसारण भारत में किस चैनल पर देख सकते हैं?

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे टेस्ट मैच का लाइव प्रसारण भारत में आप Sony SIX और Sony TEN 1, Sony TEN 3 पर देख सकते हैं.

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे टेस्ट मैच की लाइव स्ट्रीमिंग आप कहां देख सकते हैं?

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे टेस्ट मैच की लाइव स्ट्रीमिंग आप Sony Liv app पर देख सकते हैं.