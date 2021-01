India vs Australia, 3rd Test: सिडनी टेस्‍ट में पहले दिन बारिश से प्रभावित मैच के दौरान रिषभ पंत (Rishabh Pant Dropped Will Pucovski Twice) की खराब विकेटकीपिंग भी चर्चा का विषय बनी रही। पंत ने दो बार विल पुकोवस्‍की का कैच ड्रॉप किया। जिसके चलते वो सोशल मीडिया पर भी खूब ट्रोल हुए। Also Read - मुख्तार अंसारी के करीबी अजीत सिंह की गोली मारकर हत्या, 2 दिन पहले आजमगढ़ से लखनऊ पहुंचे थे शूटर

रविचंद्रन अश्विन और मोहम्‍मद सिराज ने भारतीय टीम के लिए दो मौके बनाए। पहला मौका भारत को 22वें ओवर में मिला। अश्विन की गेंद पर पुकोवस्‍की के बल्‍ले का हल्‍का सा किनारा लेते हुए गेंद पीछे गई। रिषभ पंत के ग्‍लव्‍स में लगने के बाद गेंद उनके हाथ से स्पिल हो गई।

इसके बाद 25वें ओवर में एक बार फिर भारत के पास विल पुकोवस्‍की (Will Pucovski) को आउट करने का मौका था। इस बार मोहम्‍मद सिराज की गेंद पर शॉट गेद को ऑस्‍ट्रेलियाई बल्‍लेबाज समझ नहीं पाए। गेंद बल्‍ले पर लगने के पास विकेटकीपर रिषभ पंत (Rishabh Pant Dropped Will Pucovski Twice) के पास गए। पंत पहले प्रयास में कैच नहीं लपक पाए।

दूसरे प्रयास उन्‍होंने पीछे की तरह गिरते हुए गेंद को पकड़ा और स्लिप में खड़े साथियों को बताया ये आउट है। अंपायर ने भी साफ्ट सिग्‍नल में बल्‍लेबाज को आउट करार दिया। मामला तीसरे अंपायर के पास पहुंचा और उन्‍होंने रिषभ पंत का झूट पकड़ लिया। पुकोवस्‍की (Will Pucovski) को नॉटआउट करार दिया गया।

India, or more specifically Rishabh Pant, missing chances. Doubtless that'll prove costly.#AUSvIND 🏏 —  ¯\_(ツ)_/¯  (@LackOfToast) January 7, 2021