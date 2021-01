India vs Australia, 3rd Test, Tea Report: बारिश से प्रभावित सिडनी टेस्‍ट के पहले दिन दूसरे सेशल के बाद ऑस्‍ट्रेलियाई टीम ने एक विकेट के नुकसान पर 93 रन बना लिए हैं. ऑस्‍ट्रेलिया के डेब्‍यूटेंट विल पुकोवस्‍की ने दिन ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया है. हालांकि अर्धशतक तक पहुंचने से पहले उन्‍हें दो जीवनदान भी मिले. मोहम्‍मद सिराज ने भारत को एक सफलता दिलाई. Also Read - Will Pucovski Test Debut: ऑस्‍ट्रेलियाई टीम में Mitchell Starc के डेब्‍यू के बाद पहली बार हुआ कुछ ऐसा, अंडर-23 किकेटर्स ने...

बारिश के चलते पहले सेशन का खेल बुरी तरह से प्रभावित रहा था. डेविड वार्नर को पहले ही सेशन में सिराज ने पवेलियन का रास्‍ता दिखा दिया था. तेज बारिश कारण ही करीब आधा घंटा पहले लंच की घोषणा कर दी गई. दूसरे सेशल के दौरान आगे कोई विकेट नहीं गिरा. विल पुकोवस्‍की 53 रन बनाकर खेल रहे हैं. जबकि दूसरे छोर पर मार्नस लाबुशाने 34 रन बनाकर खेल रहे हैं. Also Read - Mayank Agarwal को ड्रॉप कर Rohit Sharma को लाने से नाराज हुए Sanjay Manjrekar, बोले- 'ये सिलेक्शन नहीं बल्कि...'

Is there a bit of Ponting in this Pucovski pull? Also Read - IND vs AUS: सिडनी टेस्‍ट में राष्‍ट्रगान बजते ही रो पड़े Mohammed Siraj, जसप्रीत बुमराह ने दिया दिलासा, देखें VIDEO

The shot that brought up 50 for the Victorian! #AUSvIND pic.twitter.com/mykOyBtSPr

— cricket.com.au (@cricketcomau) January 7, 2021