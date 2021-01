India vs Australia 4th Test Live Streaming: All you need to know about live streaming details on Sony Liv, match timings, venue for IND vs AUS 4th Test Live in Sydney: ऑस्ट्रेलिया में खेली जा रही 4 टेस्ट मैच की बॉर्डर गावस्कर टॉफी (Border Gavaskar Trophy) अब अपने अंतिम पड़ाव पर आ गई है. तीन टेस्ट मैचों की बाद दोनों टीमें फिलहाल 1-1 की बराबरी पर हैं. ब्रिसबेन में खेला जाने वाला चौथा और अंतिम टेस्ट मैच सीरीज के लिए निर्णायक होगा. यह मैच शुक्रवार को ब्रिसबेन के गाबा मैदान पर खेला जाएगा. Also Read - गौतम गंभीर ने कहा- इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में जसप्रीत बुमराह को आराम दिया जाय

4 टेस्ट मैच की इस सीरीज की शुरुआत एडिलेड में पिंक बॉल टेस्ट से हुई थी, जहां मेजबान टीम ने भारत को करारी हार का मजा चखाया था. इसके बाद मेलबर्न में टीम इंडिया ने अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में शानदार वापसी करते हुए सीरीज को 1-1 की बराबरी पर ला दिया, जिसे उसने सिडनी टेस्ट मैच ड्रॉ कराकर भी कायम रखा. अब ब्रिसबेन टेस्ट के साथ इस ट्रॉफी पर भी निर्णय होगा. भारत इस बार इस दौरे पर बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी को बचाने उतरा है. Also Read - 83 तेजस बढ़ाएंगे भारत की ताकत, Indian Air Force के इस फाइटर जेट की 12 व‍िशेषताएं जानें यहां

जानें भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कब और कहां देख सकते हैं इस मैच का LIVE Telecast और LIVE Streaming. Also Read - IND vs AUS: कप्तान टिम पेन ने की पुष्टि- ब्रिसबेन टेस्ट में नहीं खेलेंगे चोटिल विल पुकोवस्की, मार्कस हैरिस को मौका

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 मैचों की सीरीज का चौथा टेस्ट (India vs Australia, 4th Test) मैच कब खेला जाएगा?

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 मैचों की सीरीज का चौथा टेस्ट मैच शुक्रवार, 15 जनवरी (January 15) से खेला जाएगा.

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा टेस्ट मैच कहां खेला जाएगा?

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा टेस्ट मैच ब्रिसबेन के गाबा (The Gabba) मैदान पर खेला जाएगा.

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथे टेस्ट मैच में कितने बजे होगा टॉस?

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज के चौथे टेस्ट मैच में सुबह 5:00 बजे टॉस होगा.

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा टेस्ट मैच कितने बजे से खेला जाएगा?

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा टेस्ट मैच भारतीय समयानुसार सुबह 5:30 से खेला जाएगा.

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथे टेस्ट मैच का लाइव प्रसारण भारत में किस चैनल पर देख सकते हैं?

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथे टेस्ट मैच का लाइव प्रसारण भारत में आप Sony SIX और Sony TEN 1, Sony TEN 3 पर देख सकते हैं.

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथे टेस्ट मैच की लाइव स्ट्रीमिंग आप कहां देख सकते हैं?

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथे टेस्ट मैच की लाइव स्ट्रीमिंग आप Sony Liv app पर देख सकते हैं.