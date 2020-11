मुंबई इंडिंयस की दिल्‍ली कैपिटल्‍स पर जीत के साथ आईपीएल 2020 (IPL 2020) का अंत हो गया है. साथ ही अब हर किसी की नजरें आगामी ऑस्‍ट्रेलिया दौरे (IND vs AUS) पर है. जहां टीम इंडिया को वनडे, टी20 और टेस्‍ट सीरीज खेलनी है. विराट कोहली (Virat Kohli Spike) इस सीरीज को लेकर काफी उत्‍साहित हैं. पत्‍नी अनुष्‍का शर्मा (Anushka Sharma) ने इंस्‍टाग्राम पर विराट की एक तस्‍वीर साझा की, जिससे पता चलता है कि वो आगामी दौरे को लेकर किस प्रकार तैयारियां कर रहे हैं. Also Read - India vs Australia: विराट कोहली के बिना ऑस्ट्रेलिया को नहीं हरा सकता भारत: माइकल वॉन

अनुष्‍का शर्मा ने इंस्‍टाग्राम स्‍टोरीज में एक तस्‍वीर शेयर की जिसमें विराट (Virat Kohli Spike) अपने जूते साफ करते हुए नजर आ रहे हैं. पत्‍नी ने पोस्‍ट के साथ लिखा, "ऑस्‍ट्रेलिया दौरे से पहले पति को लगन के साथ मिट्टी में सने अपने जूते साफ करते हुए रंगे हाथों पकड़ा."

विराट कोहली के फैन्‍स इस पोस्‍ट को खूब लाइक कर रहे हैं. बता दें कि अनुष्‍का और विराट कोहली के घर नन्‍हा मेहमान आने वाला है. जनवरी में विराट-अनुष्‍का मम्‍मी-पापा बनेंगे. यही वजह है कि विराट कोहली ऑस्‍ट्रेलिया दौरा बीच में ही छोड़कर वापस देश लौट आएंगे.

बीसीसीआई की तरफ से जानकारी दी गई है कि विराट वनडे और टी20 सीरीज का तो हिस्‍सा होंगे लेकिन 17 दिसंबर से शुरू हो रही टेस्‍ट सीरीज का वो पहला ही मुकाबला खेल पाएंगे. 21 दिसंबर को एडिलेड टेस्‍ट खत्‍म होने के बाद वो पत्‍नी की प्रेगनेंसी के चलते वापस देश लौट आएंगे.