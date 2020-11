ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में सब कुछ पिछले मैच की तरह समान होता ही दिखा. सिडनी में उसी मैदान पर यह मैच खेला जा रहा था, जहां पिछला मैच खेला गया था. भारतीय टीम यहां फिर से टॉस हारी फिर से फील्डिंग मिली और फिर से गेंदबाजों की वैसी ही पिटाई देखने को मिली जैसे पहले मैच में दिखी थी. Also Read - Steve Smith ने ODI में भारत के खिलाफ लगाई शतकों की हैट्रिक, ये 3 खिलाड़ी भी कर चुके हैं कारनामा

इस बार कंगारू टीम ने पिछली बार से भी ज्यादा रन स्कोर बोर्ड पर टांगे. इस बार 50 ओवर में कंगारू बल्लेबाजों ने 389 रन का विशास स्कोर खड़ा किया, जिसके बाद टि्वटर पर टीम इंडिया ने फैन्स ने भारतीय टीम को खूब ट्रोल किया.

देखें फैन्स के ये मजेदार मीम्स Memes Also Read - Aaron Finch-David Warner ने तोड़ा पोंटिंग-क्‍लार्क का रिकॉर्ड, इस जोड़ी ने सर्वाधिक बार बनाई शतकीय साझेदारी

इस फैन्स का कहना है कि भारत आज विराट कोहली से यही कह रहा है- भारत को RCB मत बनाओ

#AUSvIND

INDIAn to Virat kohli today in

2nd ODI pic.twitter.com/5oM9VclnX7 — ajay (@AjayPanwar3242) November 29, 2020

इस सीजन IPL में स्मिथ कुछ कमजोर थे और वनडे क्रिकेट में लौटते ही …

#AUSvIND

Smith In Smith in

IPL ODI pic.twitter.com/hZohfwPuH1 — Feel Hapi official (@FeelHapi) November 29, 2020

इतनी पिटाई के बाद भारतीय बॉलर कुछ यही बोल रहे होंगे.

इनके मुताबिक, आज जब बाकी बॉलर पिट रहे थे तो हार्दिक पांड्या को विराट यही बोल रहे होंगे

Kohli be like “Pandya ek over aur daal de please”.#AUSvsIND pic.twitter.com/mZ1o68vRl9 — डी.के. (@itsdhruvism) November 29, 2020

इन जनाब का कहना है कि क्या अब हर मैच में ऐसे ही पिटते रहोगे

एरोन फिंच और मैक्सवेल की बैटिंग देखकर RCB और किंग्स XI पंजाब का ऐसा हाल हो रहा होगा.

RCB and KXIP fans after watching Finch and Maxwell bat today #INDvsAUS pic.twitter.com/ywhJenirtp — Satan (@Lost_Poet_) November 27, 2020

मैक्सवेल की इस फॉर्म को देखकर क्या केएल राहुल ऐसा सोच रहे होंगे?

इस फैन ने कहा, मैच से पहले विराट अपने खिलाड़ियों को कुछ यूं मोटिवेट कर रहे होंगे. लेकिन….