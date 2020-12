Ind Vs Aus Boxing Day Test: अपनी कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया को बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में 8 विकेट से पराजित करने वाले टीम इंडिया के कार्यवाहक कप्तान अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) की जमकर तारीफ हो रही है. रहाणे ने टीम की अगुआई आगे बढ़कर की. उन्होंने पहली पारी में शानदार शतक लगाया जब टीम मुश्किल में थी. इसके बाद दूसरी पारी में भी वह 27 रन बनाकर नाबाद लौटे. रहाणे को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. Also Read - India vs Australia: विदेशों में टीम इंडिया का लकी मैदान बना मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, जानें वजह

टीम इंडिया के हेड कोच रवि शास्त्री (Ravi Shastri) ने रहाणे को ‘चालाक कप्तान’ बताते हुए कहा कि उनका शांत स्वभाव टीम इंडिया के नियमित कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) से बिल्कुल विपरीत है जो हमेशा जोश और जुनून से भरे रहते हैं. Also Read - Ind Vs Aus Boxing Day Test: टीम इंडिया की जीत पर Michael Vaughn हुए ट्रोल, जानिए वजह

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट में शतक बनाने के साथ अच्छी कप्तानी के लिए भी रहाणे की तारीफ की जा रही है. Also Read - India vs Australia: अपनी खराब फॉर्म पर बोले Steve Smith, बताया- कहां हो गई गलती

शास्त्री ने बॉक्सिंग डे टेस्ट में 8 विकेट से मिली जीत के बाद कहा ,‘वह काफी चालाक कप्तान है और खेल को बखूबी पढ़ता है . उसके शांत स्वभाव से नए खिलाड़ियों और गेंदबाजों को मदद मिली. उमेश के नहीं होने के बावजूद वह विचलित नहीं हुआ.’

शास्त्री से रहाणे और कोहली की कप्तानी की शैली में फर्क के बारे में पूछा गया था.

उन्होंने कहा ,‘दोनों खेल को बखूबी समझते हैं. विराट काफी जुनूनी है जबकि अजिंक्य शांत है. विराट आक्रामक है जबकि अजिंक्य चुपचाप तैयारी करता है लेकिन उसे पता है कि वह क्या चाहता है .’

उन्होंने रहाणे के शतक को दूसरे टेस्ट का निर्णायक मोड़ बताते हुए कहा कि उन्होंने ‘अविश्वसनीय धीरज’ का प्रदर्शन किया. रहाणे के 112 रन की मदद से भारत ने पहली पारी में 326 रन बनाकर 131 रन की बढत ली थी.

शास्त्री ने कहा ,‘रहाणे जब बल्लेबाजी के लिये उतरा तो हमारे दो विकेट 60 रन पर गिर गए थे. इसके बाद उसने छह घंटे बल्लेबाजी की. यह आसान नहीं था. उसने अविश्वसनीय धैर्य दिखाया. उसकी पारी मैच का टर्निंग प्वाइंट थी.’ सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच 7 जनवरी 2021 से खेला जाएगा.