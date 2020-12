इंग्लैंड क्रिकेट टीम (Indian Cricket Team) के पूर्व कप्तान माइकल वॉन (Michael Vaughn) को भारतीय फैंस ने आड़े हाथों लेते हुए उन्हें जमकर ट्रोल करना शुरू कर दिया है. वॉन ने भारत और ऑस्ट्रेलिया टेस्ट (India vs Australia Test Series) सीरीज से पहले टीम इंडिया की 0-4 से सीरीज गंवाने की भविष्यवाणी की थी. Also Read - India vs Australia: सिडनी टेस्ट में खेल सकते हैं विस्फोटक ओपनर डेविड वॉर्नर, कप्तान टिम पेन ने दिए संकेत

Told ya … India are going to get hammered in the Test Series … #AUSvIND #4-0

— Michael Vaughan (@MichaelVaughan) December 19, 2020