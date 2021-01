ऑस्ट्रेलिया दौरे (Team India Tour of Australia) पर गई टीम इंडिया अपने खिलाड़ियों की चोट से अकेली परेशान दिख रही थी. लेकिन अब कंगारू खेमा भी अपने स्टार गेंदबाज की चोट से चिंतित दिख रहा है. ब्रिसबेन टेस्ट (IND vs AUS Brisbane Test) में 5वें दिन का खेल अभी बाकी है और उसके स्टार तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क (Mitchell Starc) को हैम्स्ट्रिंग में खिंचाव की शिकायत बताई जा रही है. हालांकि पूर्व कप्तान और स्टार बल्लेबाज स्टीव स्मिथ (Steve Smith) ने उम्मीद जताई है कि यह स्टार खिलाड़ी 5वें दिन बॉलिंग के लिए फिट हो जाएगा. Also Read - IND vs AUS: ब्रिसबेन टेस्ट में जीत चाहे भारत, इन 8 खिलाड़ियों से है 'आखिरी उम्मीद'

मौजूदा बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी (Border Gavaskar Trophy) में फिलहाल दोनों टीमें 1-1 की बराबरी हैं. इस निर्णाय टेस्ट का अंतिम दिन बाकी है और यहां मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने भारत के सामने 328 रन की चुनौती पेश की है. गाबा के मैदान पर अगर कंगारू टीम को स्टार्क का साथ नहीं मिलता है तो भारत के खिलाफ मैच बचाने की उसकी चिंताएं बढ़ना लाजमी है. Also Read - India vs Australia: Steve Smith ने बताया- ब्रिसबेन में भारत को रोकने की क्या है रणनीति!

भारत की दूसरी पारी की शुरुआत मैच के चौथे दिन ही शुरू हो गई थी. बारिश आने से पहले यहां सिर्फ 1.5 ओवर का ही खेल हो पाया था. स्टार्क ने पारी का पहला ओवर जरूर फेंका लेकिन वह इस दौरान असहज नजर आए. इसके बाद बारिश के कारण दिन का खेल जल्दी समाप्त करना पड़ा. Also Read - India vs Australia: 5 विकेट लेकर Mohammed Siraj ने पिता को किया याद, बोले- पूरा करना है यह काम

स्मिथ को हालांकि उम्मीद है कि यह 30 वर्षीय गेंदबाज मंगलवार तक फिट हो जाएगा. स्मिथ ने कहा, ‘ईमानदारी से कहूं तो मुझे उनकी (हैम्स्ट्रिंग में खिंचाव) स्थिति के बारे में पूरा पता नहीं है. मैंने भी वही देखा कि मिशेल के दाएं पांव की नस में खिंचाव है.’

उन्होंने कहा, ‘मेडिकल टीम उनकी जांच करेगी और मैं इतना जानता हूं कि वह बेहद दमदार खिलाड़ी हैं. वह पहले भी चोटों के साथ खेलता रहे हैं और उन्होंने अपनी भूमिका अच्छी तरह से निभाई है. इसलिए उम्मीद है कि वह कल तक ठीक हो जाएंगें.’

इनपुट : भाषा