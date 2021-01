ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई टीम इंडिया ने ब्रिसबेन के मैदान पर आखिरी कमाल कर सभी को चौंका दिया है. इस मैच से पहले टीम इंडिया 4 टेस्ट की सीरीज में यहां 1-1 की बराबरी पर तो थी. लेकिन इस दौरे पर भारत ने सभी उतार-चढ़ाव देखे थे. नियमित कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) ने इस सीरीज जीत पर हर खास लम्हे को याद किया है. Also Read - गाबा में 32 साल पुरानी बादशाहत को भारत ने किया ध्‍वस्‍त, ऑस्‍ट्रेलिया को था गुरूर, जानें पूरा इतिहास

टीम इंडिया अपना पहला टेस्ट पूरी स्ट्रेंथ से खेली थी. लेकिन भारत इस टेस्ट में बुरी तरह से हार गया. अपनी दूसरी पारी में टीम इंडिया मात्र 36 रन पर ऑल आउट हो गई थी. यह टेस्ट इतिहास में उसका सबसे न्यूनतम स्कोर था. इसके बाद नियमित कप्तान विराट कोहली निजी कारणों से दौरे का हिस्सा नहीं रहे और खिलाड़ियों के चोटिल होने का सिलसिला भी चल निकला. चौथे टेस्ट तक आते-आते हालात ऐसे बन गए कि अजिंक्य रहाणे, चेतेश्वर पुजारा, रोहित शर्मा, रिषभ पंत और मंयक अग्रवाल को छोड़कर भारत के पास प्लेइंग XI के लिए कोई भी पहली पंक्ति का खिलाड़ी नहीं बचा. Also Read - गाबा में जीत के बाद टीम इंडिया ने स्‍टेडियम में फहराया तिरंगा, रिषभ पंत ने संभाली कमान

फिर भी भारत ने मैच के आखिरी दिन अपनी युवा ब्रिगेड के दम पर जीत हासिल कर ऑस्ट्रेलिया को इस सीरीज में 2-1 से बुरी तरह पीट दिया है. Also Read - Rishabh Pant ने तोड़ा MS Dhoni का रिकॉर्ड, बनाए सबसे तेज 1000 रन

WHAT A WIN!!! Yessssss. To everyone who doubted us after Adelaide, stand up and take notice. Exemplary performance but the grit and determination was the standout for us the whole way. Well done to all the boys and the management. Enjoy this historic feat lads. Cheers 👏🏼🇮🇳 @BCCI pic.twitter.com/CgWElgOOO1

