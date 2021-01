ब्रिसबेन टेस्‍ट के पांचवें दिन चेतेश्‍वुर पुजारा (Cheteshwar Pujara Injury) चोट के बावजूद भारत के लिए जुझारू पारी खेलते हुए नजर आए. दो बार गेंद उनके सिर पर जा लगी. इसके बाद भी पुजारा नहीं रुके. फिर एक बाउंसर गेंद उनकी उंगली पर भी लगी. पुजारा दर्द से परेशान होने के बावजूद भी मैदान छोड़कर नहीं हटे. Also Read - Cheteshwar Pujara के हेलमेट से टकराई पैट कमिंस की बाउंसर, बाल-बाल बचा भारतीय बल्‍लेबाज, WATCH VIDEO

सोशल मीडिया पर फैन्‍स पुजारा के इस जज्‍बे की जमकर तरीफ कर रहे हैं. ऑस्‍ट्रेलियाई गेंदबाज भारतीय बल्‍लेबाजों को एक के बाद एक बाउंसर डाल हर कीमत पर मैच जीतना चाहते हैं. वहीं, भारत भी पूरी तैयारी के साथ बल्‍लेबाजी के लिए आया है.

Pujara in a lot of pain, clutching his fingers after a brutal lifter from Hazlewood collects him on the glove #AUSvIND pic.twitter.com/kPvAjVEAFk

आज का दिन चेतेश्‍वर पुजारा (Cheteshwar Pujara Injury) के लिए बेहद खराब रहा. 33वें ओवर में पैट कमिंस की गेंद पुजारा के हेलमेट के पिछले हिस्‍से पर जा लगी. वो कनकशन टेस्‍ट के बाद फिर बल्‍लेबाजी करने लगे.

