रविवार को सिडनी में खेले गए दूसरे वनडे मैच में टीम इंडिया (India vs Australia) भले मैच हार गई, लेकिन यहां दो दिल जीत गए. इस मैच को देखने आए यहां एक कपल ने मैदान से अलग स्टैंड में सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. आखिर दोनों इस लाइव क्रिकेट मैच के दौरान अपनी सगाई जो पक्की कर रहे थे. अब क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने इस कपल से बातचीत का एक वीडियो जारी किया है, जिसमें इस कपल ने कहा कि वे दोनों क्रिकेट को खूब पसंद करते हैं और दोनों ने सभी को अपनी शादी का न्योता भी दिया है.

इस सगाई की एक और खास बात यह है कि यहां लड़का भारतीय है और उनकी गर्ल फ्रेंड ऑस्ट्रेलियाई हैं. दोनों अपने-अपने देश को यहां सपॉर्ट करने पहुंचे थे और दोनों ने अपनी-अपनी टीम की जर्सी भी पहनी हुई थी.

इस दौरान जब दीपन ने अपनी गर्लफ्रेंड रोज को दर्शकों से भरे स्टैंड के बीच पर्पोज किया तो वह भी हैरान रह गईं और अपने प्रेमी को शादी के लिए न नहीं कह पाईं. इस प्रपोजल को देख मैदान पर फील्डिंग कर रहे ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ग्लेन मैक्सवेल ने भी खूब तालियां बजाई थीं.

Love was in the air at the SCG last night, we don't just mean our feelings for Steve Smith 😍🥰😍

Best wishes to Dipan and Rose for a very happy future together! #AUSvIND pic.twitter.com/Byk8XScYhx

— cricket.com.au (@cricketcomau) November 30, 2020